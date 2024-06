Amador Mohedano pierde Los Naranjos, la finca que heredó de Rocío Jurado

Fue el pasado mes de enero cuando Amador Mohedano se convirtió en noticia en la crónica social de nuestro país por la cuantiosa deuda con la Agencia Tributaria a la que todavía no había hecho frente y por la que recibió una noticiación del Fisco advirtiéndole que, no pagar, iba a suponerle un desahucio inminente de la finca en la que vive y que heredó de su hermana, Rocío Jurado. Y dicho y hecho.

Se trata de la Finca Los Naranjos, en Chipiona (Cádiz), y ha sido hace escasas horas cuando se ha conocido, gracias el Boletión Oficial del Estado, que el ex marido de Rosa Benito ha perdido la vivienda en una subasta. Amador Mohedano ha dicho adiós, de este modo, al 50% del terreno de la finca que compartía con su hermana Gloria. El solar ha sido adquirido, de acuerdo al diario oficial del Estado español, por 103.309,60 euros.

Amador Mohedano, por las calles de Chipiona. (Foto: Gtres)

Aunque no ha trascendido, por el momento, la indentidad del comprador, lo cierto es que todo apunta a que podría tratarse de alguien del circulo más cercano del propio Amador Mohedano. «Sé perfectamente quien ha pujado, lo sé desde ayer», ha asegurado el ex concursante de Supervivientes al programa Vamos a ver, en Telecinco. Además, Amador ha hecho hincapié en el hecho de que la finca tiene dos inquilinos para su explotación, de tal forma que aunque ha salido adelante la subasta, él puede seguir viviendo allí porque su hermana posee la otra mitad del solar.

La Finca Los Naranjos tiene una cabida de 3 hectáreas, 70 áreas y 76 centiáreas, está dedicada al regadío y sembrada de naranjos, teniendo instalación completa de pozo, alberca y tuberías para el riego total de la finca. Asimismo, dentro de su perímetro, posee una casa compuesta de varias habitaciones y servicio.

Finca Los Naranjos, en Chipiona. (Foto: Gtres)

La de ahora no ha sido la primera vez, sea como fuere, que Amador Mohedano ha hecho frente a un problema económico con la finca de por medio. Ya en 2018, el ex televisivo puso a la venta unos metros de la finca debido a las deudas. Asimismo, un año después, en 2019, el ex marido de Rosa Benito reconoció que tenía «verdaderas necesidades económicas» y que se había visto obligado a trabajar en el campo para subsitir. Mohedano también reconoció entonces que su familia, José Ortega Cano incluido, le estaba prestando ayuda: «Vivimos con potajes, que es lo que engorda -afirma entre risas-, y quitándonos de muchas cosas. José es una persona que sorprende. Cuando saltó toda esta historia me dio muchos ánimos y me ofreció lo que necesitara», fueron sus palabras.

Así se gestó la subasta de Los Naranjos

Según cuenta la revista Semana, todos los interesados en la compra de la mitad de la Finca Los Naranjos tuvieron que poner un depósito de 15.654 euros, cantidad que suponía un 5 % del valor de subasta del lote, antes de que ésta se llevara cabo. La subasta en sí misma se desarrolló hasta última hora de la tarde de este lunes, día 10 de junio. La cifra fue ascendiendo a lo largo de la jornada hasta que casi a las 11:00 de la noche se cerraba por un total de 103.309,60 euros. Una cantidad que no sería suficiente para que Amador saldase su deuda con Hacienda, que asciende a los 199.000 euros, y que además sería muy inferior al de mercado, estipulado alrededor de los 209.000 euros.