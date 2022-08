Alyson Eckmann, sexta concursante confirmada de ‘Pesadilla en el Paraíso’

Poco o nada se volvió a saber de Alyson Eckmann desde que se alzó como flamante ganadora de Gran Hermano VIP 5. Recién aterrizada en España desde Seattle, la presentadora consiguió colarse en los corazones de toda la audiencia de Telecinco, arrebatando así el premio a Daniela Blume y pasando a la historia de los realitys de nuestro país. Pero ahora, cinco años después, la estadounidense ha vuelto a la carga para seguir acumulando triunfos a su currículum televisivo.

Según ha podido confirmarse hoy mismo, Alyson es la sexta concursante de Pesadilla en el paraíso, la nueva apuesta de la cadena de Fuencarral que ya promete ser todo un éxito. Y no es para menos, ya que entre sus filas, cuenta con grandes rostros conocidos de la talla de Omar Sánchez, Pipi Estrada, Gloria Camila Ortega, Mónica Hoyos y Víctor Janeiro, en un espacio que tendrá a Lara Álvarez y Carlos Sobera como perfectos presentadores y que ya ha conseguido cautivar la atención de los espectadores, que probablemente no pueden llegar a imaginar cuál será la temática de este nuevo y próximo programa que está a punto de comenzar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aly Eckmann (@alyeckmann)

De la televisión a Onlyfans y viceversa

Nada más darse a conocer que Eckmann será la próxima concursante de Pesadilla en el paraíso, muchas han sido las personas que han querido refrescar su memoria para saber un poco más sobre cómo es la yankee.

Habiendo conseguido triunfar al otro lado del charco como presentadora, reportera, cantante y locutora de radio, la también conocida como Aly decidió viajar hasta España para probar suerte frente a las cámaras. Y vaya si lo consiguió. En un primer momento, la celebrity tuvo oportunidad de hacer sus pinitos en series de lo más conocidas, como es el caso de La que se avecina, donde interpretó a Megan, una chica de habla inglesa que estaba inmersa en una relación con el amor platónico de Cristina Castaño, Judith en la ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aly Eckmann (@alyeckmann)

Pero finalmente decidió apartarse del cine para dedicarse plenamente a la prensa rosa, habiendo participado en Sábado Deluxe, siendo presentadora de Hablé con ellas y de English of summer, y cómo no, ganando Gran Hermano VIP. Algo que durante años llenó su corazón y engordó su trayectoria laboral, hasta que optó por volver a probar suerte en su tierra natal, siendo ya un personaje público completamente consolidado en España. Tanto es así, que hace escasos meses, Alyson volvía a ser noticia dentro de nuestras fronteras al hacer públicos una serie de vídeos íntimos en la conocida plataforma de Onlyfans, además de haber protagonizado una relación sentimental con Cristiano Ronaldo en el pasado.

Para poner el broche de oro a una carrera de lo más variopinta, cabe destacar que Eckmann también se sintió atraída por la esfera musical. De hecho, fue vocalista de un grupo de jazz durante ocho años, y más tarde, entre 2014 y 2015, compuso sus dos primeras canciones: Believe me y Day after day, habiendo participado en musicales exitosos en todo el planeta como Cats, Seussical y Annie.