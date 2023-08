La gran noticia que ha ayudado a Almudena Cid al salir del bache que atravesaba

El pasado 7 de agosto Almudena Cid y Christian Gálvez hubieran celebrado un nuevo aniversario de boda, pero no pudo ser. Pusieron punto y final a su matrimonio en 2022 y desde entonces mantienen una relación tensa. Almudena ha dado declaraciones que han situado a Christian en una posición comprometida. Asegura que durante un tiempo no tenía ganas de avanzar, pero superó la situación gracias apoyo de sus familiares y amigos. En estos momentos disfruta de la compañía de su novio, el deportista Gerardo Berodia.

Los problemas que ha superado Almudena Cid le han convertido en un rostro muy querido. Hace unos días publicó una foto en su cuenta de Instagram agradeciendo el cariño que había recibido en el último año y la respuesta de sus fans fue inmediata. «Solo puedo dar las gracias», escribió. Y sus seguidores reaccionaron con mensajes como: «A veces tenemos que pasar por estos baches para que te descubras y te des cuenta que no te hace falta nadie para ser la persona bonita que parece que eres».

Christian Gálvez y Almudena Cid posando / Gtres

La exgimnasta ha hecho una nueva aparición en las redes sociales para actualizar su situación. Ha publicado un enigmático mensaje que destapa algo importante: ha recibido una noticia que le está ayudando a olvidar su pasado. No ha entrado en detalles, pero reconoce que gracias a esta última hora su futuro se ha llenado de optimismo.

Almudena Cid deja atrás su mala época gracias a una noticia misteriosa

Almudena Cid ha lanzado un enigmático mensaje acompañado de una fotografía de un bonito atardecer. «Hoy recibí una gran noticia y me hizo ver la distancia que, desde hace un tiempo, existe entre lo que creo y lo que verdaderamente es», ha escrito exactamente. ¿A qué está haciendo referencia y por qué no habla más claro?

Almudena Cid en sus redes / Instagram

La estrategia que ha seguido la exgimnasta es válida. Ha compartido con su querido público el momento que estaba atravesando y es inevitable que todo el mundo se acuerde de Christian Gálvez, pero lo cierto es que el discurso de Almudena siempre ha sido pacífico. Ha intentado no dar nombres porque sabe que es un tema que genera polémica y no quiere tener problemas.

«En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora», declaró durante una entrevista en Lqtdradio.

El gran apoyo de Almudena

La entrevista citada en líneas anteriores dio mucho de qué hablar porque la ex de Christian Gálvez dio unas declaraciones contundentes. «El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad. Mi vulnerabilidad». Hay personas que no se han separado de ella, como su nuevo novio. Empezaron siendo amigos y desde hace un tiempo mantienen una relación sentimental.

Almudena Cid en Madrid / Gtres

Almudena no ha dado más detalles sobre la noticia que ha recibido, solamente ha explicado que le ha ayudado a abrir los ojos. Por suerte ha dejado el pasado atrás y ahora pretende disfrutar de una nueva etapa cargada de buenas emociones. Sus redes se han plagado de mensajes de apoyo. Es justo lo contrario a lo que le ha sucedido a Christian. Desde que anunció que iba a tener un hijo con Patricia Pardo ha recibido muchas críticas.