Alfonso Guerra: zarpazo personal a Pedro Sánchez y confesiones sobre su crush secreto

La actualidad política que vive nuestro país está motivando a diferentes rostros conocidos a desvelar su opinión acerca del nuevo Gobierno que conformará la recién instaurada legislatura. Sin ir más lejos, la pasada noche, Alfonso Guerra, una de las figuras clave de la transición y la democracia española, (siendo vicepresidente del Gobierno entre 1982 y 1991), se sentó en el plató de El Hormiguero para hablar largo y tendido sobre cómo percibe él los cambios que se están produciendo en el congreso.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos saca como tema central de la conversación la amnistía, uno de los asuntos que mayor controversia está generando en la sociedad. El ex vicepresidente del Gobierno habló sin ningún tapujos de esta nueva ley y, para sorpresa de muchos, pese a que se siguió mostrando fiel a la ideología socialista, confesó que no puede estar de acuerdo con la forma de proceder de Pedro Sánchez en esta ocasión: «Dieron un golpe de estado y dicen constantemente que van a volver a hacerlo […] El procedimiento de reacción de esta ley es un poco raro. ¿Dónde se ha visto que las leyes las redacten los delincuentes?», preguntaba irónicamente y con cierta indignación.

Así, pese a que siguió defendiendo las posturas del PSOE, Alfonso Guerra dio un zarpazo personal a Pedro Sánchez por su actuación en las últimas semanas, ya que reiteró que no había hueco en la Constitución para la amnistía. Al mostrar su faceta más crítica con el socialismo, Pablo Motos quiso preguntar al entrevistado si estaba seguro de seguir siendo de izquierdas a lo que contestó de una manera contundente: «Ahora hay un sector de la izquierda que, cuando ve que alguien de verdad es de izquierda, le llama facha. Eso es lo que está pasando».

«Esta división de dos sociedades, lleva a que no se respete a un señor que pueda ser conservador. El conservador tiene todo el derecho a ser conservador. Yo soy de izquierdas, soy socialista, pero un señor que es del PP lo tengo que respetar igual que yo quiero que me respete a mí. […] No todo conservador es facha, con ese criterio nunca habrá paz ni tranquilidad», prosigue.

“Lo importante es respetarnos”, Alfonso Guerra sobre la división de la sociedad #AlfonsoGuerraEH pic.twitter.com/InBnL88brx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 22, 2023

Aunque gran parte de la entrevista la acaparó el nuevo Gobierno, lo cierto es que Alfonso Guerra también tuvo tiempo para desvelar su lado más personal, queriendo dejar claro que para él, el procedimiento de enamorarse es una de las cosas más importantes de la vida, opinando que es una de las máximas emociones del ser humano: «Si un corazón no ha estado roto por amor, no está completo», señalaba.

«Mi primer amor fue muy inocente. Ella tenía 16 y yo 5. Nunca hablé con ella», contaba anecdóticamente. Sin embargo, tiempo después, Alfonso recuerda estar enamorado durante muchos años de una conocida actriz: «Hay que estar siempre enamorado, aunque sea de una foto. Yo estuve enamorado muchos años de Audrey Hepburn».

En su faceta familiar, Alfonso señaló que está muy orgulloso de su hijo, pero el sentimiento de ser abuelo es algo superior: «Es más especial ser abuelo que ser padre, que es maravilloso, pero el sentimiento del abuelo es algo inefable, indescriptible, no sabes explicar cómo tira de ti un nieto».