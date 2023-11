De Laura Matamoros a Carla Barber: los famosos alzan la voz contra la amnistía

España se encuentra completamente dividida. Y es que el acuerdo protagonizado por el PSOE y Junts ha generado un sinfín de reacciones de tensión que ha derivado en distintas manifestaciones en contra de la ley de amnistía, uno de los resultados más comentados del pacto mencionado. Pese a que hay quienes lo apoyan, lo cierto es que hay muchos otros que se han mostrado completamente en contra, entre los que se encuentran varios rostros conocidos que han decidido alzar la voz al respecto.

María Pombo fue una de las primeras influencers en posicionarse en esta guerra política, rebelándose contra Pedro Sánchez en sus redes sociales y dejando clara su postura con un contundente mensajes en su perfil de Instagram: «Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos», escribía. A su opinión le han seguido muchas otras similares por parte de compañeros de profesión como es el caso de Carla Barber, entre muchos otros. La canaria se ha mostrado «muy preocupada por la situación en la que nos encontramos» ya que considera que, bajo el respeto, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. «Quiero seguir viviendo en un país democrático, en el que la justicia me ampare y las fuerzas del estado me defiendan en caso de ser necesario», confesaba, añadiendo que su postura no la define como una persona «facha».

Carla Barber en contra de la ley de amnistía en sus redes sociales/ Instagram

Laura Matamoros es otra de las creadoras de contenido que tampoco ha querido optar por el silencio. Pese a que en un principio confesaba que hasta ahora no había dado el paso de hablar porque tenía «miedo» de que las campañas de publicidad no quisieran contar con su imagen tras desvelar su opinión, finalmente dejaba entrever su postura: «España está en las calles por algo, que es muy importante. Y que viva España», sostenía.

Tomás Páramo, marido de María García de Jaime ha actuado como las anteriores, publicando un mensaje contundente sobre la opinión que sostiene acerca de la ley de amnistía que ha aprobado el Gobierno: «Nos están vendiendo una situación de unión y concordia mientras paralelamente estamos viviendo uno de los momentos de mayor brecha social de la historia de España, con una clase política que miente de manera sistemática», exponía.

Tomás Páramo en contra de la ley de amnistía en sus redes sociales/ Instagram

Más allá de los profesionales de las redes, famosos como Ana Obregón o Frank Cuesta, pertenecientes al mundo de la televisión y la interpretación, también han compartido sus ideologías. La primera ha utilizado una fotografía de la manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid para lanzar un mensaje claro a Pedro Sánchez: «España no te quiere. Podías aprender de Felipe González. Aunque muchos famosos se callen, yo no me voy a callar. Si no tuvieras miedo harías elecciones ya. Mi España no se vende», apuntaba.

A todos los que estais en la calle peleando por nuestra libertad y la de nuestros hijos, de manera pacifica… GRACIAS. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) November 12, 2023

Por su parte, el presentador mencionado líneas más arriba ha querido agradecer a todas las personas que se agolparon en las calles el pasado fin de semana, halagando la manera en la que se produjo dicha protesta: «A todos los que estáis en la calle peleando por nuestra libertad y la de nuestros hijos, de manera pacífica, gracias», escribía.