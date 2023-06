Día importante donde los haya. Este miércoles, 7 de junio, la expectación ha sido máxima porque se ha producido la esperada reaparición de Ana Obregón ante los medios de comunicación después de aterrizar en España el pasado 31 de mayo. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la actriz que protagonizó Ana y los 7 ha presentado el libro El chico de las musarañas, ejemplar que comenzó escribiendo su difunto hijo, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del sarcoma de Ewing. Salió a la venta el pasado 19 de abril y ya se ha convertido en un éxito de ventas, en palabras de la propia Ana. Además, todo el dinero recaudado irá destinado a la Fundación Aless Lequio con el fin de financiar tratamientos a nivel Europeo sobre el cáncer.

En medio de la rueda de prensa celebrada en el hotel Westin Palace de Madrid que ha ofrecido Ana Obregón, la también bióloga se ha mostrado muy emocionada y ha tenido un cruce de palabras con su ex, Alessandro Lequio, que precisamente ha asistido en esta jornada como uno de los colaboradores en El programa de Ana Rosa.

En un primer momento ha dicho que Ana Obregón «está guapa y radiante. Está en su salsa, es lo que le gusta». Pero la cosa no ha quedado ahí porque el italiano se ha mostrado rotundo sobre el libro publicado. «Es lo único que voy a decir sobre el libro. Cada uno lleva las cosas como quiere o como puede… Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!», ha declaro alterado y visiblemente afectado por la situación.

Alessandro no se ha leído el libro y todo apunta a que no entra en sus planes: «No he leído el libro porque nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que mi hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo».

Mensaje de reproches

En pleno directo ambos han podido intercambiar algunas palabras. Por su parte, Ana Obregón ha reprochado al padre de su único hijo que no se ha puesto en contacto con ella y que Ana Sandra está deseando conocer a su abuelo. Mencionar que, la bebé nació el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos, mediante el proceso de gestación subrogada y a través de la genética de su hijo, Aless Lequio.

Ante esta llamada para que se produzca dicho encuentro, Alessandro ha confesado que lo que él haga lo hará en la más estricta intimidad y que no va a dar detalles en público al respecto. «Le volveré a reenviar el último mensaje para que lo lea», ha insistido Lequio ante el reproche de Ana.