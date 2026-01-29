Alejandro Sanz revela su momento más duro junto a Jaydy Michel: "Se me caían trozos de pelo"

Alejandro Sanz es uno de los cantantes más importantes de nuestro país y lleva en el foco mediático desde que comenzó su carrera artística. Siempre ha intentado mantenerse al margen de la crónica social, pero se han publicado noticias que le han convertido en protagonista. Por ejemplo, su historia de amor con la modelo Jaydy Michel. Esta última también ha ocupado un papel central en el mundo del corazón, de hecho, ha trabajado como actriz en diferentes series, por ejemplo, en Los Serrano. En definitiva, estamos hablando de una ex pareja que ha generado mucha repercusión.

Después de mucho tiempo en silencio, Alejandro Sanz ha hablado de su historia de amor con la modelo mexicana. Empezaron en 1995 y estuvieron juntos hasta 2005, así que tardaron una década en separarse y durante este tiempo tuvieron una hija en común, la joven Manuela. Todo fue estupendo, de hecho, entre ellos no hay ningún problema y siempre han mantenido una actitud cordial. Sin embargo, el intérprete de Amiga mía reconoce que sí se enfrentaron a un problema: la presión del público.

Las confesiones de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz en un evento. (Foto: Gtres)

Alejandro Sanz ha explicado que el inicio de su relación con Jaydy Michel fue inolvidable. Durante su documental Cuando nadie me ve, que se ha estrenado en Movistar+, aprovecha para echar la vista atrás y reflexionar sobre su pasado. Es ahí cuando se da cuenta de qué es lo que falló: no supo gestionar el gran interés que despertó su matrimonio. «Hubo muchos momentos maravillosos, pero cuando me casé con Jaydy y volvimos de Bali hubo una revolución, fue una locura», empieza diciendo.

El cantante se sintió presionado y reconoce que sufrió consecuencias físicas. Había mucha gente que estaba de él. «Fue muy duro. Se me caían trozos de pelo, me salían calvas del estrés que me provocaban», ha comentado al respecto. Según dice, había personas que cruzaban los límites para hacerle fotos: «Se saltaban semáforos, se subían a escaleras para tomar dentro de la casa fotos, yo no daba crédito a lo que son capaces de hacer». Hay que dejar claro que no toda la prensa es igual y que una inmensidad de medios siempre respeta los límites.

Jaydy Michel en un evento. (Foto: Gtres)

«Debería estar prohibido. Debería ser ilegal», declara Sanz cuando hablan de las técnicas que usaban algunos para retratarle junto a su ahora ex mujer.

Alejandro Sanz y su documental

A pesar de las diferencias que podido tener con unos y otros, Alejandro Sanz disfruta de una relación excelente con la prensa. Su parcela sentimental ha dado de qué hablar, pero él ha sabido mantenerse y nunca se le ha pillado en un renuncio. Su documental de Movistar+ sirve para conocerle mejor, para acercarnos a él desde otro punto de vista y para abalizar su comportamiento.

En ocasiones, Sanz se ha mostrado algo distante y ahora sabemos que detrás de esta postura hay bastante presión. Por suerte, los momentos delicados han quedado atrás y, tanto Alejandro como Jaydy en estos momentos tiene una vida plena.