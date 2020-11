La unión de Alejandro Sanz y Raquel Perera se ha vuelto a materializar, incluyendo a Manuela, por un motivo de peso: el 18 cumpleaños de Alexander. El segundo hijo del cantante ha llegado a la mayoría de edad y su padre ha sido uno de los primeros en felicitarle. El joven llegó al mundo en una fecha que ya estaba marcada en el calendario del artista. Una bonita casualidad que ha quedado patente en la felicitación que le ha dedicado en sus redes sociales: «No creo que sea una coincidencia que hoy sea el cumpleaños de mi padre, Jesuli y de mi hijo, Alexander; ambos artistas de vida y de música. Ojalá hubierais coincidido en el tiempo, así podríais entender la suerte de poder disfrutaros, quereros y admiraros.

Hoy, soy un padre y soy un hijo celebrando vuestra vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz)

Su hermana Manuela también ha sido la más madrugadora de la familia y felicitaba a Alexander con un sencillo mensaje en inglés: «Felicidades, hermanito». La joven acompañaba el post con una tierna imagen de ambos cuando eran pequeños, ella seria y en perfecta pose de bailarina, él con una divertida mueca que confirma el parecido con su progenitor.

Quien tampoco ha querido faltar ha sido Raquel Perera. A pesar de su divorcio, su relación de más de diez años con el intérprete de ‘Corazón partío’ hizo que la relación con los hijos del que era su marido fuera estrecha y de mutuo cariño. «Hay personas que hacen de su tiempo la mejor versión de sí mismos. Happy birthday Alex , pequeño gran hombre «, ha escrito junto a una imagen dándole un beso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🅡🅐🅚🅘 (@raquel_perera)

Alexander llega a la mayoría de edad siguiendo de cerca los pasos de su padre. La música corre por sus venas y el talento es innegable. Conocido artísticamente como Kyd, hasta el momento ha publicado el álbum ‘SanitY ep’ formado por cinco canciones -‘My Time’, ‘Woke Up’ y ‘The way she’- donde confirma que el hip hop y el rap son los géneros por los que se decanta. Y también acompañó a Sanz en su última gira. Todo un orgullo para uno de nuestros artistas más internacionales. «Una foto no puede abarcar todo el orgullo que siento como padre. Mi hijo Alexander me ha acompañado en los conciertos de #LaGira con un derroche de talento infinito. Compartimos vida, compartimos pasiones», contaba en aquel momento con una imagen de ambos fundiéndose en un abrazo encima de un escenario.

Pero además de componer, Alexander toca varios instrumentos, entre ellos el trombón y la batería. Su progenitor dio buena cuenta del talento de su segundo hijo un día que le pidió entrar en el estudio de grabación. Así se lo contó el intérprete a Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’: «Tiene un grupo con unos amigos. Un día me pidió el estudio para grabar alguna cosa y le dije que sí pero estaba preocupado por lo que me podría encontrar. Pero mi sorpresa fue tal que a partir de ese momento le hice saber que tenía las puertas abiertas para cuando quisiera. Es un chaval con mucho talento».

Alexander nació de la relación extramatrimonial que mantuvo Alejandro Sanz con la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera, mientras estaba casado con la modelo Jaydy Michel. La propia Valeria contaba hace unos años que la relación con el cantante era magnífica, hasta el punto que no habían necesitado acuerdos judiciales para involucrarse en la vida de su retoño. «No tenemos régimen de visitas. Somos libres. Cuando está en Miami ve a su hijo y cuando está en Madrid lo manda a buscar. Alexander tiene su colegio, vive muy lejos de la casa de padre y durante la semana es complicado que se vean, pero los fines de semana sí que lo hacen, además cumple sin problemas con la manutención. Alejandro Sanz es un padre ‘once’”. El joven es el único de los cuatro hijos del gaditano que no reside en España. Él sigue viviendo en Miami a pesar de que su padre se mudó a nuestro país hace un año.

Tras su divorcio de Raquel Perera, los dos acordaron que la psicóloga también abandonaría Miami para vivir en Madrid junto a sus dos hijos pequeños, algo que se materializó el pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Manuela también se ha mudado a España junto a su madre y la familia de esta. El fichaje de Rafa Márquez para ejercer de entrenador en un equipo de Alcalá de Henares, ha hecho que Sanz pueda disfrutar de sus hijos.