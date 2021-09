Alejandra Rubio no rehúye ya las cámaras. Quién se lo iba a decir hace unos años cuando cumplió la mayoría de edad. Hace tiempo que ha dejado de ser la hija de Terelu Campos para tener peso propio como personaje televisivo. Este miércoles ha acudido al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Mercedes Benz-Fashion Week Madrid. Allí ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación en un momento que -cómo no- las Campos están en el ojo del huracán por varios motivos.

La colaboradora de televisión muestra su apoyo a Ágatha gracias a su look: «Vengo muy ‘Agathizada’. He sido muy poco de colores en mi vida pero cada vez más porque es una crack». Los corazones forman parte del universo de la Prada, pero ella no quiere dar demasiados detalles sobre el estado del suyo, ocupado y latiendo fuerte por culpa de su nuevo novio: «Estoy feliz. Mi novio es muy buen niño y por eso me ha conquistado».

Era inevitable preguntarle acerca de las palabras de Edmundo Arrocet en ‘Secret Story’ y de toda la polémica armada: «Yo no creo que Edmundo y mi abuela hayan roto varias veces. Han tenido problemas como todas las parejas del mundo pero nada importante». «Mete a mi madre en esto porque es su forma de quitarse el marrón de encima». La versión del humorista chileno hace aguas: «Me duele y me parece malo para él porque al final no admitir la verdad es malo para él», Alejandra Rubio opina que «no se puede negar que ese WhatsApp esté ahí y que diga lo que quiera, porque la verdad es una».

Otra buena nueva en la familia es la mudanza de María Teresa Campos para convertirse en vecina de su hija Terelu. Algo que llena de alegría a su nieta: «Ya la tenemos cerquita y a ver qué tal en su nueva casa. Llevaba mucho tiempo queriendo venirse a nuestra zona y ahí va a estar muy bien».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

Otro de los temas que se le ha puesto a la influencer encima de la mesa es el de su reconciliación con Jorge Javier Vázquez. El presentador tuvo unas bonitas palabras para ella en su blog de Lecturas, donde aseguró que «Me gusta Alejandra (..) su lozanía, desparpajo…». Unas declaraciones que ella ha recogido de buen grado: «Ha hablado muy bien de mí y yo le he dado las gracias. El otro día fue el primero que trabajé con él, me lo pasé muy bien y le estoy muy agradecido». Unos elogios que llegan tiempo después de que presentador y colaboradora tuvieran un rifirrafe: «Hubo mal rollo un día y ya está», solventa ella.

Sobre la aparición de su madre en ‘Masterchef Celebrity 6’ dice que «a ver si se pone las pilas con el concurso y va a tope porque lo tiene que hacer bien». Alejandra desvela cuál es el plato de su madre que más le priva: «Las espinacas con bechamel. Sé que es una bomba pero le salen buenísimas». De lo que prefiere no hablar es de la relación con su tía Carmen Borrego.

Alejandra Rubio presencia el debut de Omar Montes como modelo

La nota anecdótica del desfile de Ágatha Ruiz de la Prada ha sido ver a Omar Montes ejercer como modelo para la diseñadora. El polifacético rapero no deja de sorprendernos.