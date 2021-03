Hace tres años que Alejandra Rubio llegaba a la mayoría de edad, celebrando sus 18 años con una multitudinaria fiesta en una conocida discoteca madrileña, que supuso su presentación oficial ante los medios de comunicación. Un momento en el que la presión pudo con ella y no pudo reprimir las lágrimas por la tensión, durante la foto de familia en la que posó arropada por sus padres, su abuela María Teresa Campos, su tía Carmen Borrego y su prima Carmen Rosa, entre otros. En aquel momento, y aunque había acompañado a su madre en varias exclusivas, parecía que la joven quería permanecer alejada de los medios, y no seguir los pasos de las mujeres del clan.

Pero su posicionamiento en redes sociales donde ejercía de influencer, y su trabajo como relaciones públicas en un local de ocio nocturno de moda la hicieron dar el salto a la televisión. Comenzó como colaboradora en los programas relacionados con los realities estrella de Mediaset. Arropada por sus amigos, que entonces se convertían en compañeros de trabajo, la hija de Terelu Campos daba sus primeros pasos en la pequeña pantalla comentando los quehaceres de las parejas participantes en ‘La Isla de las Tentaciones’.

Un debut por todo lo alto, ya que Alejandra se sentaba en el plató comentando el reality estrella de la temporada en las galas emitidas en prime time. Su trabajo en televisión no era precisamente del agrado de su madre, que prefería que su hija continuara con sus estudios. Comenzó un grado de moda que no terminó al no ser «lo que esperaba» y tras un impasse se matriculaba en Derecho, primero de manera presencial y, meses después en la modalidad a distancia, gracias a lo que puede compaginar Universidad y trabajo.

Hoy sopla 21 velas y lo hace en un buen momento profesional y personal. Sus intervenciones en televisión y su trabajo como colaboradora fija en ‘Viva la vida’, le han dado alas y la seguridad para dejar claras sus intenciones: es una mujer del clan Campos, pero tiene su personalidad y su manera de pensar, y no siempre coincide con su madre, su abuela y su tía. Las adora, pero no tiene problema en mostrar su malestar cuando no está de acuerdo con ellas, lo que le ha llevado a enfrentarse en directo a su tía por defender sus ideas.

Genio y figura Alejandra Rubio que ha conseguido hacerse un nombre en el mundo de la comunicación. Es una colaboradora muy querida por sus propios compañeros, entre ellos Luis Rollán, Suso Álvarez, y especialmente por Irene Rosales, que la felicitaba esta mañana con un divertido story donde celebraba el cumpleaños de su «compi de TikTok».

Y si en lo profesional todo le sonríe, lo mismo le ocurre en lo personal. Alejandra Rubio está feliz y enamorada. Hace menos de un año se daba una segunda oportunidad con Álvaro Lobo. Se dieron un tiempo y durante esa breve ruptura la colaboradora mantuvo algo más que amistad con Tassio de la Vega. Pero el amor por el DJ era más fuerte y se reconciliaron. ¡Feliz cumpleaños!