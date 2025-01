Alba Carrillo ha respondido con rotundidad a un comentario que ha recibido en sus redes sociales tras la crítica de un seguidor que ha cuestionado su forma de vestir, en particular su preferencia por llevar escotes y faldas cortas. El usuario ha sugerido que su estilo no coincide con la imagen que debería proyectar una mujer ‘seria’. «Cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie, eh», escribe. Ante estas palabras, Alba no ha dudado en contestar que continuará vistiendo como le plazca, sin permitir que su forma de vestir defina su inteligencia, su profesionalismo o su valor como persona.

«Seguimos perpetuando la idea de que una mujer soltera es un ser, en este caso objeto, inconcluso. No puedes elegirte, no puedes priorizarte y, si eres mujer, no puedes elegir. Tienes que esperar a que ‘te elijan’», ha comenzado diciendo la ex colaboradora de Telecinco. «Además, si ‘estás buena’, ya estamos con la puñetera carcasa, no queda otra opción, si estás sola es porque estás loca. No porque hayas decidido estarlo. Porque da por hecho este individuo que debe haber una fila enorme de tíos como él, de puro y rascada de huevos, que se me querrían ‘tirar’ si ‘estoy calladita’ y no les ‘quemo la cabeza’. Por no entrar en el tema de la salud mental, el uso del término locura y todo eso tan manido», ha añadido Carrillo.

Storie de Instagram de Alba Carrillo. (Foto: RRSS)

Con sus palabras, Alba Carrillo ha destacado además que no dejará de lucir faldas cortas y mantener su actitud franca y directa. La modelo y presentadora ha dejado claro que no tiene intención de cambiar su estilo, ni de callarse ante «comentarios machistas», resaltando que seguirá siendo fiel a sí misma, tanto en su manera de vestir como en su forma de expresarse. Así, Carrillo ha reafirmado su derecho una vez más a ser auténtica sin rendir cuentas a quienes la critican. «Voy a seguir llevando la falda muy corta con mi lengua muy larga. Me duele que sea un pensamiento extendido, todavía hoy, en nuestra sociedad», ha dicho tajante.

En la actualidad, Alba Carrillo se encuentra inmersa en su carrera universitaria de Lengua y Literatura, que comenzó en septiembre del pasado año. Este paso marca una nueva etapa en su vida, enfocándose en la cultura y el conocimiento literario tras ser apartada y vetada de Telecinco a mediados de 2023.

Alba Carrillo en Madrid. (Foto: Gtres)

Lucía Pariente responde ante los ataques a Alba Carrillo