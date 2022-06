Adriana Ugarte, a punto de ser captada por una red de prostitución de lujo

Adriana Ugarte se ha convertido en la protagonista inesperada de las últimas horas. Ha sido a raíz de su entrevista en La noche D, llevada a cabo por Eva Soriano, donde la actriz ha hablado sobre algunas de las curiosidades que vivió durante su juventud, muchas de ellas hasta ahora desconocidas en el panorama nacional. Para situar a la audiencia, la intérprete se ha remontado hasta el pasado, concretamente cuando tenía 19 años, para relatar una historia que ha dejado sin aliento tanto a los allí presentes como a los espectadores.

La madrileña comenzó desvelando que, cuando se encontraba estudiando Filología Ingresa en una de las universidades de la capital, una mujer se acercó a ella con el único objetivo de captarla para que formara parte de una red de prostitución de lujo: “Una desconocida me preguntó qué edad tenía, si estudiaba y si tenía novio”, empezó apuntando, para después ahondar aún más en el trasfondo de los sucesos: “Me dijo que conocía a un chico que es muy majo y le gustaría mucho ir a cenar una vez a la semana y que nos fuéramos de fin de semana rural, como tres días”. Unas palabras que, a priori, no hicieron sospechar a Ugarte, que consideró que era una conversación sin mayor importancia por su juventud y por la etapa de “fermentación” que estaba viviendo. No obstante, su pensamiento dio un giro de 180 grados cuando llegó a su casa y contó lo ocurrido a sus padres: “Me lo dijeron ellos: prostitución de lujo, de jovencitas y estudiantes”, señalaba, dejando entrever que mantuvo una charla seria con sus progenitores sobre el asunto que provocó que posteriormente ella misma quisiera buscar más información en Internet sobre cómo se llevan a cabo estos engaños, descubriendo que es algo muy habitual que incluso algunas de sus compañeras han ejercido para tener solvencia económica a la hora de adquirir artículos de lujo sin problemas.

Venciendo traumas con ayuda de su profesión

Aunque esta vivencia del pasado marcó un antes y un después en su vida, Adriana siguió con su día a día con total normalidad, habiendo llegado incluso a dar vida en la ficción a una prostituta durante la grabación de la serie Hache, papel en el que se metió plenamente, hasta el punto de colaborar con una asociación de prostitutas. Así lo contaba ella misma para El País hace ya cierto tiempo, haciendo hincapié en que esta interpretación le permitió conocer de cerca todo lo que sucede en ese mundo: “Me permitieron conocer la prostitución desde un lado menos apocado y menos compasivo, de forma más campechana (…) Son mujeres que buscan la integración social, estar protegidas y ser unas ciudadanas que cotizan. Yo no me veo capacitada, pero no me parece un trabajo desdeñable, sucio u oscuro”, zanjaba. Unas declaraciones que pudieron llegar a crear cierta polémica, ya que son muchas las personas que están totalmente en contra de que algunas prácticas sexuales estén vistas con cierta normalidad dentro de nuestras fronteras.