El talento de Adriana Ugarte es indiscutible. Sus interpretaciones le han llevado a ser uno de los rostros de más reclamo tanto en cine como en televisión y su carrera así lo avala. ‘La Señora’, ‘El tiempo entre costuras’ o ‘Cabeza de perro’ han sido tres de los trabajos que le han valido el reconocimiento de crítica y público. Tras la grabación de ‘Parot’, la serie de Amazon Prime Video que se estrenará en unas semanas, la actriz madrileña está inmersa en el rodaje de ‘Lobo Feroz’, su nueva película donde comparte protagonismo con Javier Gutiérrez, y cuyo papel le ha llevado a decir adiós a su característica melena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adriana Ugarte🐴 (@adrianaugarte10)



Entre secuencia y secuencia, Ugarte se ha pronunciado sobre los escándalos sexuales que han rodeado su oficio en los últimos años. Uno de ellos el que tiene como protagonista al actor francés Gérard Depardieu, imputado por violación y agresión sexual. Con él trabajo hace dos años en la película ‘Enamorado de mi mujer’ y Adriana se muestra sorprendida ante esta situación judicial del intérprete galo, como así lo ha declarado al periódico ‘El País’. Reconoce que, aunque no mantienen contacto, no esperaba verle involucrado en algo así. «A mí me trató siempre muy bien, nunca vi ni presencié nada turbio», pero afirma que «si es verdad, me duele mucho».

Con el movimiento #Metoo aún en ciernes y con los distintos escándalos de índole sexual que planean sobre el mundo de la interpretación, la protagonista de ‘Julieta’, se muestra tajante en lo que se refiere al acoso y a los abusos, desvelando que ella nunca lo ha sufrido en el ambiente laboral, pero sí fuera de la profesión: «En otros ámbitos sí se han sobrepasado. Me han hecho sentir incómoda con comentarios desagradables, insinuaciones o incluso haberme besado sin mi permiso». Y aplaude la valentía de todas las que se han atrevido a denunciar este tipo de situaciones ya que, según ella, las mujeres «lo hemos vivido siempre de manera muy interiorizada».

Pero además ha alzado la voz contra el machismo que aún destilan comentarios en redes e incluso en titulares en prensa. Uno de ellos publicado hace unas semanas cuando se indicaba que Adriana Ugarte es una actriz de éxito, pero «sola en el amor». Un titular que suscitó las críticas, hizo que los responsables se disculpasen, y que la actriz recogiera con sorpresa y cariño el apoyo de fans y compañeros de profesión. Y eso que Adriana reconoce que ha sabido gestionar el hecho de ser noticia precisamente por su vida sentimental.

Su relación más sonada fue la que mantuvo con su compañero Álex González, de quien se enamoró durante el rodaje de ‘Combustión’. Estuvieron juntos un año y llevaron su relación con total discreción aunque sin esconderse. Fueron numerosa las veces en las que se les vio dedicándose arrumacos y besos en la calle durante románticos paseos solos o en compañía de sus mascotas. Pero su historia de amor no fue a más y su ruptura sorprendió a todos. Se querían y se admiraban, pero según se dijo en su momento, la convivencia y sus constantes discusiones dieron al traste con su amor. En noviembre de 2019 se la relacionó con el presentador de moda, David Broncano, y aunque ni uno ni otro lo confirmó, sí hubo unas imágenes que dejaban claro que entre ellos había algo más que una simple amistad.

En un alarde de empoderamiento, Adriana ha querido lanzar un mensaje a través de las páginas del diario, para romper con los clichés que parece que poco a poco van desapareciendo: «Tener una pareja no significa ser feliz (…) Ha habido momentos en mi vida en los que he tenido salud, trabajo y pareja y he estado triste, y veces que ha faltado de esa supuesta ecuación perfecta y he sido feliz».