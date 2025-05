Enrique Iglesias cumple 50: todo sobre el hijo que quiso eclipsar a Julio Iglesias y perdió

El 8 de mayo es una fecha clave para Enrique Iglesias porque celebra su cumpleaños. Ya ha alcanzado los 50 y podemos decir que estamos delante de uno de los cantantes más importantes de España. Eso sí, su fama no ha conseguido superar al brillo internacional de su padre, el emblemático Julio Iglesias. Nunca han compartido proyectos en común y se ha especulado mucho con el tipo de relación que mantienen, pero ¿qué hay de cierto en los últimos rumores? En LOOK tenemos respuesta a esta pregunta.

Enrique no quería ser conocido por ser hijo de Julio Iglesias, así que optó por emprender una aventura completamente independiente y esa es la razón por la que no hizo partícipe a su padre de sus decisiones. Chábeli Iglesias, durante una entrevista en TVE, reconoció: «A veces uno dice cosas, pero en el fondo del alma uno no siente. No estoy segura de si a mi padre le molestó que Enrique no le contase sus planes, pero lo que sí sé es que mi padre está orgullosísimo de él y de que los dos se quieren muchísimo».

Chabeli Iglesias posando en un evento. (Foto: Gtres)

Chábeli estaba contestando a las declaraciones que Enrique Iglesias dio en la misma cadena. El artista reconoció que tuvo problemas con su padre en el pasado: «Me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa». No obstante, en estos momentos no hay tensión entre ambos, al contrario. No se ven demasiado porque cada uno tiene su propia agenda, pero eso no quiere decir que hayan perdido el contacto.

El éxito de Enrique Iglesias

Enrique Iglesias ha triunfado, tanto en el terreno laboral como en el personal. Mantiene una relación estable con la ex tenista Anna Kournikova. Tienen tres hijos en común y residen en una formidable mansión en Miami, donde se desarrolla parte de la carrera profesional del cantante. Con el paso del tiempo ha conquistado el mercado internacional, aunque no ha conseguido los mismos resultados que su progenitor.

Julio Iglesias en una presentación. (Foto: Gtres)

Julio Iglesias consiguió vender 350 millones de discos en todo el mundo y tiene canciones en 14 idiomas diferentes. No hay nadie en España que haya llegado a este punto, por eso se ha convertido en un emblema. Dicha fama ha hecho sombra a su hijo Enrique, aunque no hay que olvidar que este último también ha desarrollado proyectos importantes, como por ejemplo su tema Súbeme la radio, que sonó con fuerza en España y América.

Una vida hermética

Aunque hay grandes diferencias entre el arte de Julio Iglesia y las canciones de su hijo Enrique, lo cierto es que fuera del escenario se parecen en algo: los dos son herméticos. Tienen buena relación con la prensa, pero no quieren participar en ningún evento público. Tanto es así que Enrique ni siquiera estuvo presente en la boda de su hermana Tamara Falcó, actual marquesa de Griñón.

Tamara Falcó en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

El cantante ha dejado claro en más de una ocasión que, después de una carrera de más de 30 años, lo único que le importa ahora es disfrutar de sus méritos personales. Quiere pasar tiempo con la familia que ha creado junto a Anna Kournikova. «Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer. Cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar», comentó en una de sus últimas apariciones, en una entrega de premios de la cadena Los 40 Principales.

Con 50 años y una historia brillante, Enrique Iglesias ha optado por mantenerse en un segundo plano y contemplar como sus fans siguen alimentando su legado artístico.