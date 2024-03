Enrique Iglesias confirma y explica su decisión de no volver a sacar un disco

Enrique Iglesias es uno de los artistas más emblemáticos de nuestro país y recientemente se ha convertido en noticia a raíz de la decisión que ha tomado. Después de mucho pensarlo, se ha dado cuenta de que la industria musical ha cambiado demasiado, por eso ha optado por no sacar más discos. Ha confirmado esta decisión y ha dado explicaciones al respecto para que su querido público no tenga ninguna duda. También ha recordado que no desaparecerá del mundo del espectáculo, pues tiene intención de seguir publicando canciones.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler considera que ha llegado el momento de pasar a la acción. Siempre ha sido un cantante adelantado a su tiempo, por eso cree que no debe sacar más discos. Se despedirá de este oficio por todo lo alto, con un álbum que lleva el nombre de Final Vol.2. Para que no haya ninguna duda, ha recalcado que quiere seguir trabajando, pero lo hará de una forma diferente.

Enrique Iglesias, en Estados Unidos. / Gtres

Enrique se ha comprometido a continuar encima de los escenarios. Promete que seguirá dando conciertos y tiene pensado seguir componiendo sencillos, pero ya no los aglutinará en ningún disco. Final Vol.2 es el último de su carrera, una carrera repleta de éxitos que le ha posicionado como uno de los artistas más importantes de su generación.

Ha tenido que hacer frente a la sombra de su padre, aunque ha conseguido superar todos los obstáculos y recibir buenas críticas. Por eso sus palabras han dado la vuelta al planeta: “El mundo de la música ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes”.

Así es el último disco de Enrique Iglesias

Final Vol.2 tiene todos los ingredientes para convertirse en un proyecto exitoso. Es el último disco de Iglesias y todo hace pensar que hará historia. Está compuesto por 10 canciones donde el artista ha puesto mucho de sí mismo. Son temas bilingüe con un estilo variado cuyo objetivo es atrapar a sus fans, unos fans que nunca le han dado la espalda.

Enrique Iglesias durante un espectáculo. / Gtres

Dentro del último disco se incluye Así es la vida, una canción que interpreta junto a María Becerra. Este tema acumuló 70 millones de reproducciones en dos meses, pero no es el único que ha generado expectación. También se incluye Fría, con Yotuely, y Space In My Heart, con Miranda Lambert.

Iglesias ha explicado por qué siempre se ha rodeado de los mejores. Trabaja con cantantes de primer nivel, pues considera que la música es el motor que mueve sus pasos. “Para mí hacer música es una cuestión de energías y siempre he buscado trabajar con gente a la que admiro y con quién siento que puedo crear libremente”, ha declarado exactamente.

Enrique Iglesias, siempre a la vanguardia

Enrique Iglesias, en uno de sus conciertos. / Gtres

Enrique Iglesias es uno de los primeros artistas que combinaron el inglés con el español a la hora de componer canciones. Esta fórmula fue copiada por sus compañeros y cada vez es más popular, pero la empezó él.

Final Vol.2 es el décimo segundo álbum de estudio de su carrera y el quinto en el que abraza el bilingüismo. Afortunadamente no es el final. Ha llegado a un acuerdo con sus productores para sacar temas sueltos y para continuar protagonizando espectáculos. El último se ha llamado Trilogy Tour y ha estado con Ricky Martín y Pitbull.