Marta Riesco desata la pasión con su nuevo amor en medio de un sarao

Desde que Marta Riesco volviera a la televisión como colaboradora de Ni que fuéramos Shhh, en TEN, la vida y quehaceres de la periodista se han convertido de nuevo en noticia en la crónica social de nuestro país. Prueba de ello son los titulares que, en las últimos días, ha copado su nueva relación sentimental. Marta Riesco ha encontrado de nuevo la ilusión en Alejandro Caraza, ex concursante de La Voz, el concurso de talentos español basado en el formato The Voice, originado en los Países Bajos y parte de la franquicia internacional The Voice que fue creada por el productor de televisión neerlandés John de Mol.

Aunque ambos se conocen desde hace unas pocas semanas, lo cierto es que su relación va viento en popa. Así se refleja en la última publicación que la propia Marta ha compartido en su perfil en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores. La colaboradora de televisión y su nuevo novio acudieron, este pasado fin de semana, a WAH Madrid, el espectáculo musical y gastronómico que se celebra en IFEMA MADRID. Allí, ambos desataron la pasión y se comieron a besos al son de una canción en cuya melodia se identifica el saxofón. «La felicidad», ha titulado Marta Riesco el vídeo en el que aparece junto a Alejandro.

Fue a comienzos del pasado mes de junio cuando Marta Riesco confirmó su nueva ilusión. Lo hizo aprovechando su primera entrevista para el programa en el que ahora trabaja, donde se confesó sobre su sonado despido de Mediaset, y su relación con Antonio David Flores. Unas horas antes de sentarse en el plató de Ni que fuéramos Shhh, Marta Riesco compartió a través de sus redes sociales, varios mensajes de ánimo por parte de sus familiares y amigos más cercanos. De entre todos, se coló uno que dejó claro cuál es su actual situación sentimental. «Acuérdate de tu novio, tus amigas y de tu familia que te queremos de verdad», se podía leer.

Marta Riesco y Alejandro Caraza se conocieron grabando el último videoclip del artista, correspondiente al single Corazón al viento. «Hace un par de semanas, cuando fui a la presentación de una clínica en Murcia, mi amiga me dijo ‘oye, tengo un amigo que tiene un amigo que es cantante, y me ha dicho que le gustaría hacer un videoclip contigo para una canción nueva’. Le pregunté que quién era, porque a mí es verdad que me han propuesto hacer videoclips pero siempre he dicho que qué vergüenza, que no sé hacer eso y tal. Entonces me meto en su Instagram y veo que es un tío que me encanta y al que yo, un par de días antes, le había dado unos ‘likes’ a una versión que hace de una canción de Lia Kali», contó Marta.

Antes de ver la luz su romance con Alejandro, la última relación pública de Marta Riesco corresponde a la que mantuvo con Antonio David Flores. Con el ex de Rocío Carrasco, Marta estuvo hasta el pasado mes de abril.