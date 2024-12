2 millones de euros y una Navidad frustrada: la increíble historia entre Abel Caballero y Mariah Carey

El anuncio de la lotería, el turrón y los mantecados, la flor de pascua, la canción de Mariah Carey All I want for Christmas it’s you y, por supuestísimo, el alumbrado de Vigo bajo las siempre grandilocuentes, exageradas e histriónicas declaraciones de su alcalde, Abel Caballero, que más que ser el edil de la ciudad gallega, lo parece de la mismísima Nueva York. Él, al menos, así lo cree. Todos los años vuelve, como el turrón, por Navidad a dar la matraca con que las luces de Vigo son las mejor del planeta. Gracia no le falta al hombre y, desde luego, nadie puede acusarle de no querer lo mejor para su ciudad.

Para Caballero la frase «pero aún hay más» debe de ser su leit motiv en la vida, al menos en lo que a iluminación navideña se refiere y por eso, y porque es un fan declarado de Mariah Carey, no se le ha ocurrido mejor idea que contactarla para pedirle presupuesto por ir a Vigo estas navidades a encender las luces como si la Plaza de Compostela (epicentro del alumbrado) fuese Times Square. Para él seguro que mucho mejor la plaza de su ciudad, de eso no nos queda la mínima duda.

El alcalde más entusiasta con sus luces de Navidad

Nada ni nadie puede haber que se le resista al gallego más entusiasta, así que, ni corto ni perezoso, encargó contactar con la diva americana que, por supuesto contestó que sí estaría encantada de ir a encender el mágico alumbrado vigués a cambio de la nada desdeñable cifra de dos millones de euros. Una cantidad pelín desorbitada para la ciudad, incluso teniendo «las mejores luces de navidad del mundo» (con permiso de NY, of course), aunque, eso sí, sea el chocolate del loro para Mariah. Hay que suponer que le hizo precio habida cuenta de que sólo cada Navidad supera esa cifra en derechos de autor. Es, sin lugar a dudas, la canción que más suena y comienza a hacerlo ya a mediados de noviembre por lo que días antes de la lotería está ya tan amortizada que la mayoría de los mortales la aborrecen por repetitiva. A mediados de noviembre uno la acoge con alegría. Un mes más tarde la melodía se hace hasta cargante de tanto que suena en redes sociales, centros comerciales….en cualquier parte que se pise.

Mariah Carey en 2010 en Disney en el desfile de la Navidad. (Foto: Gtres).

La noticia la contó el periodista Xavi Blanco en su columna diaria en el diario La Región y fue un chivatazo de alguien que, asegura él, es de fiar. No es, desde luego, una anécdota que extrañe a nadie. De estar vivo Michael Jackson, también se lo hubiera pedido. «Por Vigo, lo que haga falta», está claro que es su pensamiento. Pero ha debido de hacer cuentas el edil y, aunque es muy probable que haya estado incluso tentado de decir que sí, habrá finalmente escuchado voces más cautas que le habrán parado y sugerido que igual mejor no gastarse tanto dinero en traerse a la Carey por muy Mariah que sea.

«En el futuro, «we´ll see», dijo el alcalde con respecto a este tema el día que posó con una imagen de cartón de la cantante en el Centro Comercial Travesía de Vigo. Los vigueses, desde luego, pueden esperar ya cualquier cosa porque su edil, en su empeño por hacer de las luces de Navidad de la ciudad una atracción turística como si aquello fueran las pirámides de Egipto, está dispuesto a tirar la casa por la ventana y, quién sabe, si alguien logra explicarle a la Carey el peculiar y tronchante sentido del humor de este gallego, lo mismo cede y rebaja sus expectativas económicas y el año que viene la tenemos cantando a dúo con Caballero que seguro que no tendría ni medio reparo en darle ese gusto a los vigueses. We´ll see.