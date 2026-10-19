Japón, Polinesia y Ártico: tres rutas de PONANT EXPLORATIONS para llegar a lugares que los grandes cruceros no alcanzan

Explorar las regiones más remotas del planeta sin renunciar al refinamiento de la alta hostelería. Bajo esta premisa, PONANT EXPLORATIONS ha redefinido el concepto de viaje de expedición para transformarlo en una experiencia inmersiva, educativa y de absoluto confort. Fundada en 1988 por oficiales de la marina mercante francesa, la naviera se ha consolidado como un referente global al trasladar el estilo de vida de los yates privados a las latitudes más extremas del globo.

La seña de identidad de PONANT EXPLORATIONS radica en la escala humana de su flota. A diferencia de las grandes embarcaciones de masa, sus buques oceánicos albergan únicamente entre 184 y 245 pasajeros. Este tamaño reducido les permite acceder a puertos recónditos, fiordos estrechos y zonas polares inaccesibles para el resto del tráfico marítimo. La flota se estructura en tres marcas especializadas –PONANT EXPLORATIONS, Paul Gauguin Cruises y Aqua Expeditions– unidas por el lema Explore to Inspire.

El ‘French Touch’: alta cocina, diseño y vanguardia tecnológica

Viajar con PONANT EXPLORATIONS supone disfrutar de la alta cultura gala en los confines del mapa. La gastronomía a bordo está desarrollada en alianza con Ducasse Conseil, la consultora del renombrado chef Alain Ducasse, garantizando menús de autor incluso navegando entre placas de hielo. Además, la serie de buques PONANT Explorers incorpora el exclusivo Blue Eye, el primer salón subacuático multisensorial del mundo situado bajo la línea de flotación, que permite observar y escuchar la fauna marina.

En el ámbito polar, la joya de la corona es Le Commandant Charcot, el único rompehielos de lujo con certificación PC2 impulsado por un sistema híbrido de Gas Natural Licuado (GNL) y baterías eléctricas. Equipado con laboratorios científicos y tecnología de posicionamiento dinámico para evitar el fondeo sobre fondos marinos, el buque permite a los viajeros colaborar en programas de ciencia ciudadana junto a expertos naturalistas.

Para garantizar que la logística no distraiga al viajero en entornos exigentes, cada huésped recibe de regalo una parka técnica polar de alta gama y dispone de acceso al Mud Room –un espacio con taquillas climatizadas individuales y botas de expedición con tratamiento térmico– donde los guías preparan cada desembarco en lanchas Zodiac.

Las grandes travesías para 2027 y 2028

Japón, el país de los puertos pequeños

Japón recibió en 2025 un récord de 42,7 millones de visitantes, y la mayoría sigue el mismo camino entre Tokio, Kioto y Osaka. A lo largo de su costa hay otro país, el de los pueblos de pescadores con casas construidas sobre el agua, las ciudades que crecieron a la sombra de un castillo, las aguas termales y los santuarios entre bosques. A ese Japón se llega mejor por mar, y Le Soléal, con unos 200 pasajeros, puede atracar en puertos como Ine, Hagi o Uwajima, donde un barco grande no cabe.

El itinerario Busan-Osaka dura nueve días y tiene salida entre el 7 de octubre de 2027 y el 4 de mayo de 2028. Visita Nagasaki, Kagoshima, a los pies del volcán Sakurajima, y la isla de Yakushima, famosa por sus cedros milenarios y primer lugar de Japón declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (1993). Termina en Osaja, después de pasar por Katsuura, puerta de entrada al Kumano Kodo, las antiguas rutas de peregrinación.

El Osaka-Busan, de nueve días y con salida el 9 de marzo de 2028, coincide con los días previos a la floración de los cerezos. Recorre los jardines de Takamatsu, las aguas termales de Beppu, la isla de Miyajima y su célebre torii, Hiroshima, la ciudad samurái de Hagi, las dunas de Tottori y las casas-barco de Ine, que se levantan sobre el mar. Ambos viajes cuestan desde 6.810 euros por persona.

Polinesia, de Tahití a las islas Cook

En la Polinesia, PONANT EXPLORATIONS navega con Paul Gauguin Cruises, la marca del grupo especializada en la región desde 1998. Su barco, Paul Gauguin, tiene 165 camarotes y suites y un calado reducido que le permite entrar en las lagunas. Hace noche en Bora Bora y en Moorea para conocerlas con calma, y dedica una jornada a Motu Moana, un islote privado junto a Taha’a con barbacoa polinesia y bares flotantes en la laguna, todo ello desde 5.790 euros por persona. Los anfitriones polinesios de los barcos, conocidos como Les Gaugins y Les Gauguines, enseñan a los pasajeros sus canciones, bailes y artesanía.

Y para quien busque una Polinesia más remota, el itinerario Mares del Sur, a bordo de Le Jacques Cartier, es la elección perfecta. Dura 15 días, sale y regresa a Papeete y tiene tres salidas entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Tras zarpar de Tahití, el barco hace escala en Moorea y recorre los atolones de Tuamotu, con parada en Rangiroa, famosa por su enorme laguna de aguas transparentes, antes de poner rumbo a las islas Marquesas. Parte desde 11.460 euros por persona e incluye las bebidas, una excursión en cada escala (salvo en los puertos de embarque y llegada) y el acceso a internet.

Ártico, el reino del oso polar

Svalbard es un archipiélago noruego situado a medio camino entre el norte de Noruega y el Polo Norte, y una de las últimas regiones salvajes de Europa. Cerca de dos tercios de su territorio están protegidos y allí viven más osos polares que personas. Para conservar ese entorno, Noruega solo permite desde 2025 el acceso a sus áreas protegidas a barcos de hasta 200 pasajeros, una norma que favorece a los buques pequeños.

La Escapada al Ártico, a bordo de Le Lyrial, dura ocho días y sale entre el 12 de junio y el 10 de julio de 2027. Recorre Longyearbyen, varios fiordos y Ny-Ålesund, un pueblo científico que es el asentamiento permanente más septentrional del mundo, y cuesta desde 9.720 euros con los vuelos entre París y Longyearbyen incluidos.

Quien quiera llegar más lejos, puede embarcar en Le Commandant Charcot rumbo al Polo Norte geográfico. Hay salidas de trece días desde Longyearbyen (27 de julio, 8 de agosto y 1 de septiembre de 2027), desde 36.220 euros, y una de dieciocho días que añade la costa este de Groenlandia (10 de julio de 2027), desde 47.460 euros. En el Polo, el barco se detiene sobre el hielo marino y los pasajeros pueden bajar a caminar sobre el océano helado, salir en kayak entre icebergs o darse un chapuzón en el agua ártica, sujetos con un arnés y con una copa de champán esperándoles en cubierta.

Ultra lujo también desde España

Para el viajero español también hay propuestas más cercanas. La nueva programación de PONANT EXPLORATIONS cuenta con una amplia variedad de rutas de proximidad que evitan largos desplazamientos internacionales. Destaca la travesía de cinco noches entre Barcelona y Niza (del 2 al 7 de mayo de 2027), ideal como primera toma de contacto con la naviera, así como la ruta atlántica de 10 noches a bordo del Le Boréal que conecta Málaga con Las Palmas de Gran Canaria. A estas opciones se suman los itinerarios de verano por las costas atlánticas de España y las travesías hacia las Azores y Cabo Verde con embarque en Lisboa.

Reserva y asesoramiento personalizado

Planificar una travesía con PONANT EXPLORATIONS es dar el paso hacia una forma de viajar donde el espíritu aventurero, la ciencia y la sofisticación francesa se citan en los rincones más remotos y preservados del planeta.

Para consultar disponibilidad, beneficiarse de los descuentos por reserva anticipada (PONANT Bonus de hasta el 30%) o gestionar itinerarios a medida para el mercado español, visita la web oficial de Un Mundo de Cruceros –turoperador especializado en viajes de lujo y agente de ventas oficial de PONANT en España– o llama al +34 934 12 51 37.