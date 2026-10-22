Hotel Colón Gran Meliá: donde el gran lujo se encuentra con la tradición sevillana

Sevilla se descubre a través de su patrimonio, sus calles y su manera de disfrutar de la gastronomía. También a través de lugares que forman parte de la historia de la ciudad y que han sabido evolucionar sin perder su identidad. Hotel Colón Gran Meliá es uno de ellos. Tras una renovación integral, el establecimiento ha obtenido la categoría oficial de cinco estrellas Gran Lujo, un reconocimiento que refuerza su posición entre los referentes de la hotelería de lujo en Andalucía.

En pleno centro de Sevilla, el hotel combina su carácter clásico con una propuesta renovada, en la que la calidad de las instalaciones, el servicio y la gastronomía forman parte de una misma experiencia. Una manera de entender el lujo que va más allá del alojamiento y busca conectar al visitante con el destino.

Esa conexión se hace especialmente evidente en El Burladero, uno de los espacios gastronómicos más emblemáticos del hotel, cuya historia se remonta a 1941.

El Burladero: tradición sevillana en la mesa y en la copa

La gastronomía es una parte esencial de la identidad sevillana, y El Burladero recoge esa tradición con una propuesta que combina recetas reconocibles y producto local.

Su carta pone en valor los sabores andaluces con especialidades como la gamba blanca de Huelva, las almejas de Carril al fino de Jerez y la cola de toro al estilo tradicional de El Burladero. Una cocina que conecta con el recetario de la región sin renunciar a una mirada actual, de la mano del chef José Andrés Gallardo Millán.

La experiencia se adapta a distintos momentos: La Tasca invita a disfrutar del tapeo en un ambiente más informal, mientras que la zona de restaurante propone una experiencia gastronómica más pausada. La selección de vinos completa una propuesta en la que la cocina y la cultura local se encuentran en torno a la mesa.

Más allá de su oferta gastronómica, El Burladero ofrece una forma de acercarse a Sevilla a través de sus productos, sus recetas y sus costumbres.

El lujo de vivir Sevilla desde dentro

La categoría de cinco estrellas Gran Lujo reconoce una apuesta por la excelencia que abarca las instalaciones, el servicio y la experiencia global del huésped. En Hotel Colón Gran Meliá, esa exigencia convive con una personalidad propia, ligada a la historia de Sevilla y a una forma de entender la hospitalidad que presta atención a los detalles.

La propuesta de El Burladero refuerza ese vínculo con la ciudad. La oferta de La Tasca, el protagonismo de los productos y recetas andaluzas y la selección de vinos amplían las maneras de disfrutar de la tradición sevillana dentro del hotel.

Porque conocer Sevilla también significa sentarse a la mesa, descubrir sus sabores y compartir sus costumbres. En Hotel Colón Gran Meliá, el gran lujo y la identidad sevillana se encuentran en una propuesta que mira al futuro sin dejar atrás aquello que la hace única.