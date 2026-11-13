Decathlon presenta sus looks híbridos: tan técnicos para disfrutar del aire libre como estilosos para la ciudad

Para que el mal tiempo nunca sea una excusa para quedarse en casa, Decathlon comparte sus últimas propuestas de estilo, que combinan productos técnicos procedentes de distintas áreas de especialización (Quechua, Btwin y Kiprun) con la estética Gorpcore.

Decathlon quiere animar a una nueva generación de personas que se desplazan a diario y amantes de las actividades al aire libre a apostar por un único look para toda la temporada otoño-invierno. Desde los desplazamientos matutinos bajo la niebla hasta los planes nocturnos, pasando por los paseos urbanos y las rutas por el bosque, la propuesta es sencilla: un look para cualquier ocasión.

Más allá de sus prestaciones técnicas, estas prendas incorporan detalles de estilo que las convierten en piezas protagonistas para crear un look urbano y actual. Los tonos amarillo verdoso aportan un toque de color revitalizante; los tejidos de punto grueso ofrecen textura y comodidad, mientras que los detalles en azul eléctrico rompen con los estilismos más convencionales del día a día.

Haga el tiempo que haga, contar con el equipamiento adecuado es clave para hacer frente a cualquier condición meteorológica.

No hay mal tiempo, sino oportunidades para vivir nuevas aventuras, siempre que se cuente con el equipamiento adecuado. Con estas colecciones, Decathlon demuestra que no es necesario elegir entre protegerse de la lluvia y el frío o mantener un estilo cuidado. Las prendas protagonistas de estos looks son, ante todo, técnicas.

El forro polar de senderismo Quechua de Decathlon, confeccionado con un tejido cálido y de textura especial, también está disponible en versión chaleco sin mangas para proporcionar calor en las zonas que más lo necesitan. Por su parte, la camiseta térmica Quechua de Decathlon ayuda a regular la temperatura corporal y mantiene una sensación ligera, como una segunda piel sin costuras.

Para hacer frente a las condiciones meteorológicas adversas, la chaqueta impermeable Btwin de Decathlon ofrece una protección completa frente a la lluvia, además de incorporar elementos de alta visibilidad para aumentar la seguridad. La KIPRUN Run Light, capaz de iluminar hasta 20 metros por delante, se convierte en la compañera ideal para salir a correr al anochecer.