Muere un hombre tras caer de una montaña rusa en un parque de atracciones en Estados Unidos

Un hombre ha muerto este lunes en el parque de atracciones Six Flags, en Georgia (Estados Unidos), tras caer desde una montaña rusa. La muerte del hombre ha provocado el cierre parcial de otras 9 atracciones en otros 6 parques temáticos de Estados Unidos «por precaución», según las declaraciones del portavoz de la empresa.

El incidente se produjo alrededor de las 16:00, hora local. Aunque la Policía no ha querido revelar la manera en que murió la víctima ni en cuánto se cifra el número de heridos, varios testigos afirman que vieron cómo una persona «cayó desde la atracción y golpeó hasta en 3 ocasiones el vagón» antes de aterrizar sobre el techo de una atracción de casa embrujada situada debajo.

Según la página oficial de Six Flags, la cadena de parques más grande del mundo, que cuenta con 20 parques de atracciones, 14 parques acuáticos y 9 complejos turísticos en 13 estados de EEUU, Canadá y México, ha matizado que el recorrido de la atracción donde sucedió el accidente tiene una duración de 210 segundos, alcanza una velocidad máxima de 113km/h y 60 metros de altura.

La descripción más aterradora

Son los testigos allí presentes los que han podido aportar descripciones del suceso. Una pareja que también se encontraba en la montaña rusa ha declarado que lo estaban pasando «genial» y de repente empezaron a gritar al ver lo sucedido.

Según otra testigo que también se encontraba en la atracción, afirma que vieron cómo el hombre «cayó sobre una niña que estaba dos filas delante de ella». Añadió que el hombre parecía estar en la atracción con su hijo, mientras que su esposa y su hija observaban desde abajo.

Rahim Hakmati, otro de los testigos que lo presenció, escuchó que una persona se había caído de Goliath y, al acercarse, vio a los guardias de seguridad alejando a la gente.

«Lo que lo hace aún más increíble es que la noche anterior estuvimos en Six Flags y nos subimos a Goliath nosotros mismos. No notamos nada inusual ni tuvimos ningún problema con la atracción esa noche», declaró Hakmati.

La seguridad queda en entredicho

Este no es el único problema reciente que han tenido; hace apenas dos semanas, el Six Flags Magic Mountain, en California, se vio envuelto en una investigación de CNN que destapó un largo historial de lesiones y muertes que tienen relación directa con la montaña rusa X2. Por ello se han visto obligados a declarar el cierre permanente de esta.

Estas acusaciones vienen de hace tiempo atrás, en concreto más de 10 años, aunque no salieron a la luz hasta que la investigación de CNN destapó en su informe más de una docena de heridos graves y hospitalizaciones relacionadas con la atracción.

Los abogados de la compañía han defendido constantemente la atracción X2 en los tribunales, alegando que existe un letrero advirtiendo a los pasajeros que «existen riesgos inherentes al participar en cualquier atracción o juego de feria».