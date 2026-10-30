‘¡De Viernes!’ anuncia a sus invitados de hoy con el regreso de Silvia Bronchalo

Este viernes, 30 de octubre, ¡De Viernes! vuelve a Telecinco con una noche cargada de entrevistas. Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirán en plató a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, que cumple cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Será la su regreso al plató después de la exclusiva que el programa emitió la semana pasada. Bronchalo tendrá que responder a quienes le reprochan haber dejado solo a su hijo durante su estancia en prisión y a las informaciones que apuntan a que su ex marido, Rodolfo Sancho, podría emprender acciones legales contra ella por sus últimas declaraciones. Además, se le preguntará si ha vuelto a hablar con su hijo, si teme acabar en los tribunales y si tiene intención de dirigirse a la familia de Arrieta.

La otra gran protagonista de la noche será Verónica Hidalgo. La que fuera Miss España 2005 hablará de su situación siete meses después de que su pareja, Juan Andrés González Santos, ingresara en prisión preventiva. Él está siendo investigado en una causa por presunta organización criminal y blanqueo de capitales, y ella sigue defendiendo su inocencia: asegura que hablan por teléfono todos los días. Hidalgo también abordará el registro policial de su domicilio y las especulaciones que han surgido después de que reconociera que necesitaba ayuda económica.

Luto en ‘¡De Viernes!’ por el fallecimiento de Raúl Triguero

La presencia de Verónica Hidalgo ocupa el hueco que estaba reservado para Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado iba a ser entrevistado esta semana desde su casa por Raúl Triguero, reportero del programa, que viajaba en uno de los trenes del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Esa entrevista no se emitirá debido a que ya se ha confirmado su fallecimiento, por lo que el programa de hoy está marcado por el luto y la tristeza

Además, Chayo Mohedano se sumará al debate sobre Supervivientes All Stars, junto a Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego, para analizar todo lo que está pasando en Honduras.

Así lo ha adelantado el propio programa de ¡De Viernes! en sus redes sociales oficiales. Y será, por lo que parece, una noche de entrevistas que, sin duda, no dejará indiferente a nadie.