¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Invitados del 19 al 22 de octubre de 2026

El Hormiguero arranca una nueva semana con visitas de algunos personajes que hace más de una década que no pasan por el programa, pero también hay hueco para otros que ya son unos habituales. Dos actrices, dos periodistas -uno de ellos deportivo-, un mítico presentador de televisión y uno de los humoristas más queridos de nuestro país serán los que se atrevan a enfrentarse desde el lunes 19 de octubre a las preguntas de Trancas y Barrancas.

Lunes 19: Pepe Navarro y Flo, con el documental de Chiquito

El programa recibe a Pepe Navarro y a Florentino Fernández, más conocido como Flo, para hablar del documental El otro Chiquito, que ya está disponible en Movistar Plus. Florentino saltó a la fama como el imitador del genial humorista, aunque eso le hizo ganarse su enemistad y hasta tener problemas que se cuentan en el documental.

Con ellos también repasarán el éxito televisivo que compartieron a mediados de los 90 en Esta noche cruzamos el Mississippi, programa que revolucionó la forma de hace televisión y que provocó que millones de españoles se fueran muy tarde a la cama durante años. Además de las imitaciones, ambos vivieron en primera persona el surgimiento de otro fenómeno como fue ‘La Veneno’.

Martes 20: Lucía Caraballo y Leonor Watling presentan ‘La maleta’

Las actrices Lucía Caraballo y Leonor Watling visitan el plató para hablar de La maleta, la película que protagonizan y que se acaba de estrenar en cines. Es una comedia de acción en la que dos jóvenes que se acaban de conocer en un vuelo cogen por error, al acabar el trayecto, una maleta que no es la suya y que resulta ser de unos terroristas.

Miércoles 21: Susanna Griso vuelve a ‘El Hormiguero’

La periodista Susanna Griso, al frente desde hace más de dos décadas del magazine matinal Espejo Público, de Antena 3, hablará de la actualidad política en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Jueves 22: Paco González, tras dar un paso atrás en la radio

El periodista deportivo Paco González cierra la semana. Hablará de su paso atrás en la primera línea de la radio y de una trayectoria de casi cuatro décadas, que empezó con 25 años al frente de Carrusel Deportivo y desde el año 2010 en Tiempo de juego, en la Cadena Cope.

El periodista no pasa por el programa de Pablo Motos desde el año 2012, cuando acudió con Pepe Domingo Castaño para hablar de su programa.

Los invitados de la semana

Lunes 19 de octubre: Pepe Navarro y Florentino Fernández

Pepe Navarro y Florentino Fernández Martes 20 de octubre: Lucía Caraballo y Leonor Watling

Lucía Caraballo y Leonor Watling Miércoles 21 de octubre: Susanna Griso

Susanna Griso Jueves 22 de octubre: Paco González

No te pierdas El Hormiguero, de lunes a jueves a partir de las 21:45 horas, en Antena 3.