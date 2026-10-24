¿Qué ha sido de Montoya tras ‘La isla de las tentaciones’?: ahora quiere ser cantante

Pocas frases han dado tanto la vuelta al mundo como aquel «¡Montoya, por favor!» que gritaba Sandra Barneda mientras el concursante corría por la playa en la octava edición de La isla de las tentaciones. José Carlos Montoya, natural de Utrera (Sevilla), entró en el programa enamorado de Anita y salió convertido en un fenómeno viral. Su reacción al ver las imágenes de su pareja con otro chico se hizo tan famosa que llegó a cuentas deportivas y de entretenimiento de medio mundo, de Estados Unidos a Australia, e incluso a la FIFA. Pero el andaluz no se quedó solo en un meme. En plena locura se atrevió con una canción sobre «la gambita», el apodo con el que se refería al tentador, que sus compañeros convirtieron en coreografía. Poco después, cantó Vaya tela con la Manuela en El chiringuito de jugones.

Aquello fue solo el principio. En febrero de 2025 lanzó Va donde brilla, disponible en todas las plataformas con un mensaje para sus seguidores: «¿Queréis canción? Pues va a haber canción». Después llegó su paso por Supervivientes, una experiencia que vivió, según ha contado, sin ninguna expectativa. Más tarde, en Ex, la vida después, se sinceró sobre lo que supuso para él la isla: «Perdí la ilusión que tenía en el amor». Lejos de quedarse ahí, Montoya ha decidido tomarse en serio la música. En julio de este año publicó La mano atrás, una rumba flamenca compuesta por él mismo y producida por José Losada, que él considera su «verdadero primer single». Ya no se trata de un capricho viral, sino de una carrera que quiere construir paso a paso, y los escenarios empiezan a darle la razón.

De la playa a los escenarios

Este verano dio su primer gran concierto con banda en Consuegra (Toledo), dentro del evento A la luz del Cine, ante más de mil personas. El pasado 10 de octubre actuó en Brenes (Sevilla), una cita que guarda como un sueño cumplido: «El 10 de octubre será una fecha que llevaré siempre en mi corazón».

Así lo ha compartido en sus redes sociales, donde ya anuncia su próxima parada: Jaén. «Qué bonito es volver a disfrutar, hacer lo que te gusta y sentir ese calorcito», escribía. Del grito de Sandra Barneda al aplauso del público, Montoya ha encontrado su sitio.