Lele Pons admite que el nombre de su hija lo eligió por Netflix: «Uno de mis personajes favoritos es…»

Lele Pons se ha convertido en una de las influencers venezolanas más conocidas de Internet. La joven, de 30 años, es una cantante y creadora de contenido que ha conseguido hacerse con una gran base de seguidores por sus vídeos de humor. Y es que, desde la era de Vine, ya ella estaba forjando su hueco en el mundo de las celebrities. Así pues, en lo personal, se sabe que es sobrina de Chayanne y está casada con el cantante de género urbano Guaynaa. Un matrimonio del que nació una hija en común, la cual se ha convertido en lo más preciado para la pareja.

De hecho, fue el pasado 26 de julio de 2025 cuando la pequeña llegó al mundo. Una niña a la que presentaron bajo el nombre de Eloísa. Ahora, poco más de un año después, la artista ha confesado en una entrevista el motivo por el que quiso ponerle ese nombre a su hija. Una revelación con la que no ha dejado indiferente y con la que ha dejado claro que es una fiel seguidora de los contenidos audiovisuales de Netflix. Pues, efectivamente, se inspiró en el personaje de una popular serie. Pero ¿cuál es la producción? ¡Te lo contamos!

Lele Pons explica por qué llamó a su hija Eloísa

En su entrevista en inglés con Harry Jowsey, Lele Pons se ha sincerado. El presentador quiso saber por qué llamó a su hija Eloísa. Una cuestión que la influencer respondió brevemente. «¿Eloise? Bridgerton», ha contestado. Ante ello, el presentador no pudo evitar reírse. Y es que, con esta respuesta, ya ella dejaba claro la gran admiradora que es de la producción.

«Sí, amo Bridgerton», ha agregado. «Uno de mis personajes favoritos es Eloise», ha contado. Por ello, quiso realizar un pequeño homenaje y llamó a su primogénita como una de las chicas Bridgerton. «Mentira», comentó Harry Jowsey, que no podía creerse que esa fuera la verdad. «Tengo una prima que se llama Isa y mi otro primo se llama Lolo. Además, yo soy Eleonora», ha comenzado explicando.

«Entonces, sería El, de Eleonora, Lo, de Lorenzo, e Isa, de Isadora», agrega. «Así pues, mi hija es Eloísa», indica. «El nombre de todos juntos», señala. Y es que la influencer logró realizar un pequeño guiño familiar y, a la vez, homenajear a uno de sus personajes audiovisuales favoritos. Sin lugar a dudas, una respuesta con la que no ha dejado indiferente.

¿Quién es Eloise en ‘Bridgerton’?

Bridgerton es una popular ficción de época que comenzó a emitirse en Netflix en el 2020. Así pues, Eloise es la quinta hija de la familia y su personaje destaca por su carácter de espíritu libre, por ser muy inteligente, sarcástica, rebelde y con fuertes ideales feministas para la época de la Regencia británica. Asimismo, este personaje es interpretado por la actriz británica Claudia Jessie, que ha ganado mucha popularidad por su actuación en la ficción.