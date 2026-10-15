Laura Cuevas destapa que Omar Sánchez y Anabel Pantoja hablan «tres o cuatro veces por semana»

El paso de Laura Cuevas por Supervivientes All Stars ha sido el más breve de la edición, de eso no cabe duda. Y es que no hizo sino llegar a Honduras y regresar a España la semana siguiente debido a las nominaciones de sus compañeros y a la elección final del público. Una situación que, claramente, no es plato de buen gusto para nadie. Pero esto no ha impedido que la ex concursante revele ciertas cosas que vio durante su estancia en la isla. De hecho, una de ellas está relacionada con la relación de Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Pues, tal y como ella misma ha contado, siguen teniendo mucho trato.

Recordemos, Omar Sánchez y Anabel Pantoja vivieron años de romance que se consagraron en una boda en la isla de La Graciosa, en Canarias. Pero el matrimonio duró poco. Tras ello, cada uno apostó por encauzar sus vidas y, en el caso de la sobrina de Isabel Pantoja, fue madre con David Rodríguez después de un corto noviazgo con Yulen Pereira. Así pues, Laura Cuevas ha contado que el canario se molestó mucho cuando Ivana Icardi realizó un comentario malintencionado sobre su ex mujer. De hecho, no tardó nada en defenderla.

Laura Cuevas sobre Omar Sánchez: «Ese chaval sigue enamorado de Anabel Pantoja»

«Yo no entendí por qué le afectó tanto el comentario de Ivana. Él al final acaba derrumbado y llorando. Se va a un tronco a llorar; va María Jesús Ruiz a consolarle… Y yo también me acerqué», comienza explicando en una reciente entrevista. Y es que fue así como ella escuchó a Omar Sánchez sincerarse como nunca antes. «Estaba diciendo que tenía muy buena relación con Anabel. ‘Hablamos tres o cuatro veces por semana’, decía. Todo esto, llorando. Y yo me pregunto… ¿Sabrá esto el novio de Anabel?», comentó ella para el creador de contenido Hablamos de tele.

Laura Cuevas considera que hablar tantas veces a la semana con tu ex pareja de hace años refleja que, quizás, no la has superado del todo. Pues, claramente, ellos quieren seguir teniendo contacto y no pasar página. «Yo estoy convencidísima de que él sigue enamorado de Anabel y que no le funcionan las relaciones porque sigue con el ‘runrún’. Julen, que ha hablado mucho con él, me contó que a él le persigue lo de Anabel en todas las relaciones que tiene… Es que todavía no se ha soltado de la mano de Anabel», ha comentado.

Sea como sea, lo que está claro es que Omar Sánchez, hasta la fecha, no ha tenido mucha suerte en el amor. Pues, sus relaciones sentimentales no han sido tan duraderas como la que tuvo con Anabel Pantoja. Así pues, al preguntarle por el contenido de los mensajes, cuenta que él se sinceró. «Ella sabe que le tiene para lo que sea, para lo que le haga falta», dice.

Laura Cuevas cree firmemente que Omar todavía no ha superado lo vivido con Anabel. De hecho, para corroborar sus palabras, ha contado que en la isla él recordaba mucho sus años con ella. «Se pone a hablarte de Anabel, de la boda, de cuando quería ser padre, y se viene abajo», ha confesado. Pero, lejos de quedar aquí, ha confirmado que él hubiera querido que la sustituta de Alma Bollo en la isla fuese su ex mujer.

«Estaba con la cosa de ‘ojalá hubiese venido y haber podido compartir la experiencia con ella…’. Vamos, ese chaval sigue enamorado de Anabel Pantoja, si hablan tres o cuatro veces a la semana», sentencia. De momento, la sobrina de la tonadillera no se ha pronunciado al respecto. Pues, lo único que ha contado públicamente es que les deseaba lo mejor a sus dos ex parejas en Supervivientes All Stars. Pues, efectivamente, Omar y Yulen han compartido edición.