Audiencias ayer, 18 de octubre: ‘Supervivientes All Stars’ (12,7%) marca su récord en domingo

El domingo 18 de octubre dejó el mejor dato de la edición en la noche del domingo para Supervivientes All Stars, que alcanzó un 12,7% y 1.000.000 de espectadores. Sin embargo, en estricta coincidencia (de 22:02 a 0:02 horas), La película de la semana, de La 1, Aguas oscuras, se impuso con un 10,8% y 1.165.000 espectadores, cuatro décimas por encima del reality de Telecinco. Pese a que no está rindiendo igual de bien que la versión de primavera, el programa isleño sigue siendo el mejor producto de Telecinco, junto a La isla de las tentaciones.

El prime time: récord de ‘Supervivientes’, pero el cine manda en coincidencia

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras firmó un 12,7% y 1.000.000 de espectadores entre las 22:02 y la 1:53 horas, su mejor dato dominical y el más alto de la edición, tras subir 1,4 puntos respecto a la semana anterior. En estricta coincidencia, de 22:02 a 0:02, marcó un 10,4% y 1.114.000, por detrás de Aguas oscuras. El programa lideró la franja desde la medianoche.

En Antena 3, El secreto sumó un 10,1% y 863.000 espectadores, 1,2 puntos menos que la semana anterior, y Antena 3 presenta: El secreto marcó un 7,9% y 997.000. En Cuatro, Cuarto milenio alcanzó un 6,4% y 716.000. Salvados, en laSexta, con el programa dedicado a Ceuta, examen al gobierno, firmó un 4,3% y 541.000, su cuota más baja de la temporada.

‘Aquí la Tierra’y ‘La Roca con récords debido a la DANA

En la sobremesa, Superestrellas: Harrison Ford: La llamada de lo salvaje marcó un 15,2% y 1.443.000 espectadores en La 1, mientras que Aquí la Tierra firmó un gran 12,4% y 1.373.000 espectadores gracias a la información sobre la DANA. En Telecinco, Rueda la letra sumó un 7,7% y 803.000. La Roca, de laSexta, logró un 5,4% y 507.000, su récord de temporada.

En la mañana, D Corazón firmó un 13,1% y 904.000, también su récord de temporada, y Cosas nuestras alcanzó su mejor dato de espectadores con 853.000. En Antena 3, la repetición de La ruleta de la suerte marcó un 16,4% y 1.321.000, dejando claro que ni los fines de semana falla.

Cadenas e informativos

La 1 fue la cadena más vista del día con un 12,1%, seguida de Antena 3 (9,8%), las autonómicas y Telecinco (8,2% cada una), Cuatro (6,4%), laSexta (5%) y La 2 (2,6%). En el total del mes, La 1 lidera con un 13%, por delante de Antena 3 (12,2%), un liderato marcado por los partidos de la selección y el desfile militar del 12 de octubre.

Antena 3 Noticias 1: 20,6% y 2.007.000 espectadores, minuto de oro a las 15:26 con 21,6% y 2.125.390

20,6% y 2.007.000 espectadores, minuto de oro a las 15:26 con 21,6% y 2.125.390 Telediario 1: 16,9% y 1.640.000 espectadores

16,9% y 1.640.000 espectadores Antena 3 Noticias 2: 12,7% y 1.568.000 espectadores

12,7% y 1.568.000 espectadores Telediario 2: 12,1% y 1.509.000 espectadores

12,1% y 1.509.000 espectadores laSexta Noticias 20h: 8,9% y 921.000 espectadores, récord de temporada

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato de Supervivientes All Stars es el más relevante del domingo: marcar el mejor registro de la edición muestra que el reality sigue creciendo, aunque el cine de La 1 le haya ganado por poco en coincidencia. El programa continúa creciendo con el paso de las semanas y las eliminaciones.