Audiencias ayer, 18 de octubre: ‘Supervivientes All Stars’ (12,7%) marca su récord en domingo
Análisis de audiencias del domingo 18 de octubre de 2026
El programa logra su mejor dato de los domingos
El domingo 18 de octubre dejó el mejor dato de la edición en la noche del domingo para Supervivientes All Stars, que alcanzó un 12,7% y 1.000.000 de espectadores. Sin embargo, en estricta coincidencia (de 22:02 a 0:02 horas), La película de la semana, de La 1, Aguas oscuras, se impuso con un 10,8% y 1.165.000 espectadores, cuatro décimas por encima del reality de Telecinco. Pese a que no está rindiendo igual de bien que la versión de primavera, el programa isleño sigue siendo el mejor producto de Telecinco, junto a La isla de las tentaciones.
El prime time: récord de ‘Supervivientes’, pero el cine manda en coincidencia
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras firmó un 12,7% y 1.000.000 de espectadores entre las 22:02 y la 1:53 horas, su mejor dato dominical y el más alto de la edición, tras subir 1,4 puntos respecto a la semana anterior. En estricta coincidencia, de 22:02 a 0:02, marcó un 10,4% y 1.114.000, por detrás de Aguas oscuras. El programa lideró la franja desde la medianoche.
En Antena 3, El secreto sumó un 10,1% y 863.000 espectadores, 1,2 puntos menos que la semana anterior, y Antena 3 presenta: El secreto marcó un 7,9% y 997.000. En Cuatro, Cuarto milenio alcanzó un 6,4% y 716.000. Salvados, en laSexta, con el programa dedicado a Ceuta, examen al gobierno, firmó un 4,3% y 541.000, su cuota más baja de la temporada.
‘Aquí la Tierra’y ‘La Roca con récords debido a la DANA
En la sobremesa, Superestrellas: Harrison Ford: La llamada de lo salvaje marcó un 15,2% y 1.443.000 espectadores en La 1, mientras que Aquí la Tierra firmó un gran 12,4% y 1.373.000 espectadores gracias a la información sobre la DANA. En Telecinco, Rueda la letra sumó un 7,7% y 803.000. La Roca, de laSexta, logró un 5,4% y 507.000, su récord de temporada.
En la mañana, D Corazón firmó un 13,1% y 904.000, también su récord de temporada, y Cosas nuestras alcanzó su mejor dato de espectadores con 853.000. En Antena 3, la repetición de La ruleta de la suerte marcó un 16,4% y 1.321.000, dejando claro que ni los fines de semana falla.
Cadenas e informativos
La 1 fue la cadena más vista del día con un 12,1%, seguida de Antena 3 (9,8%), las autonómicas y Telecinco (8,2% cada una), Cuatro (6,4%), laSexta (5%) y La 2 (2,6%). En el total del mes, La 1 lidera con un 13%, por delante de Antena 3 (12,2%), un liderato marcado por los partidos de la selección y el desfile militar del 12 de octubre.
- Antena 3 Noticias 1: 20,6% y 2.007.000 espectadores, minuto de oro a las 15:26 con 21,6% y 2.125.390
- Telediario 1: 16,9% y 1.640.000 espectadores
- Antena 3 Noticias 2: 12,7% y 1.568.000 espectadores
- Telediario 2: 12,1% y 1.509.000 espectadores
- laSexta Noticias 20h: 8,9% y 921.000 espectadores, récord de temporada
La opinión de la redacción
Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato de Supervivientes All Stars es el más relevante del domingo: marcar el mejor registro de la edición muestra que el reality sigue creciendo, aunque el cine de La 1 le haya ganado por poco en coincidencia. El programa continúa creciendo con el paso de las semanas y las eliminaciones.
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