Hay canciones que se quedan pegadas a una generación entera, y Antes muerta que sencilla es una de ellas. En 2004, una niña de Ayamonte de apenas nueve años se plantó en Lillehammer (Noruega) con sus coletas, su desparpajo y un estribillo imposible de olvidar, y se conviritó en la primera ganadora española de Eurovisión Junior. Aquella niña era María Isabel López, y su victoria la convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno. Después llegaron su primer disco, ¡No me toques las palmas que me conozco!, las giras por España y fuera de ella, y apariciones en televisión que la hicieron todavía más popular, como su paso por Los Lunnis o su debut en el cine con Ángeles S.A. Durante años fue la niña prodigio por excelencia, pero crecer bajo los focos no siempre es fácil, y ella misma lo ha reconocido en más de una ocasión.

Con el paso del tiempo, María Isabel siguió apostando por la música y en 2015 publicó Yo decido. Sin embargo, en 2021 decidió parar: anunció que se apartaba de los escenarios para priorizar su salud mental, una decisión que entonces sorprendió a muchos y que hoy defiende con naturalidad. En ese tiempo también cambió su vida personal. La onubense ha formado una familia junto a Jesús Marchena, creador de contenido de viajes y también de Huelva, con quien lleva más de seis años. Se comprometieron en 2021 durante un viaje a Maldivas y se casarán en 2027. Lejos de desaparecer del todo, en 2024 volvió a la televisión como concursante de Bailando con las estrellas, en Telecinco, y empezó a preparar algo que sus fans llevaban tiempo esperando: su regreso a la música.

‘Hora mágica’, el regreso

Y volvió. Primero lo hizo con el single Ansiedad, y este 2026, con Hora mágica, su primer disco en once años y, según ella, el más personal y conceptual de su carrera. El título tiene su explicación: María Isabel suele fijarse en las 11:11 de los relojes y le apasiona la numerología. «He conseguido quitarme la presión», ha asegurado sobre el éxito que la acompaña desde niña.

Más de veinte años después, la niña de las coletas sigue siendo cualquier cosa menos sencilla.