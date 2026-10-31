Así ha cambiado la vida de Artùr Dainese tras su paso por ‘Supervivientes 2023’

Pocos concursantes de Supervivientes 2023 llegaron a Honduras siendo tan desconocidos para el público español y salieron tan populares como Artùr Dainese. El modelo, nacido en 1990 en Jersón (Ucrania), emigró a Italia con apenas 16 años y se instaló en Milán, donde empezó a abrirse camino en la moda hasta desfilar para marcas internacionales y protagonizar campañas publicitarias. Antes de dar el salto a España ya era un rostro conocido en la televisión italiana, donde había participado como tentador en Temptation Island VIP» y había puesto en marcha dos negocios propios, uno de ropa y otro de complementos. Pero fue en Cayos Cochinos donde se ganó al público español. Su físico, su carácter tranquilo y las historias personales que compartió en la isla, como la ausencia de su padre o el dolor por la guerra de su país, hicieron de él uno de los concursantes más queridos de aquella edición.

Artùr aguantó 119 día en Honduras y quedó a las puertas de la final tras perder un duelo contra Adara. También dio que hablar fuera de las pruebas, con su tonteo con Adara Molinero y su estrecha amistad con Raquel Arias, que ha continuado fuera de las cámaras. Lejos de olvidarse de la televisión, su paso por Honduras le abrió nuevas puertas en Italia, donde ha trabajado en Mediaset Italia. En 2024 volvió a la isla con L´Isola dei Famosi (La isla de los famosos), la versión italiana de Supervivientes, y fue finalista. En enero de 2025 entró además en la casa de Grande Fratello, el Gran Hermano italiano. Pero su vida ha dado un giro lejos de los platós, y hoy pasa buena parte de su tiempo en un destino muy concreto: Ibiza.

Lujo, surf y emprendimiento

Según cuenta en su perfil, allí trabaja en el sector del lujo como Luxury Concierge Service, y también se presenta como fundador de Nomad20, su propio proyecto. A eso se suman los dos negocios que ya tenía en Italia y su último trabajo como modelo.

En sus redes sociales, donde le siguen más de 56.000 personas, comparte su lado más deportivo: su gran pasión por el surf. También sus lujosos viajes a destinos paradisiacos como Bali.

Así lo muestra en su cuenta de Instagram, donde a principios de octubre presumía de «Ibiza vibes» desde una de sus playas, pocas semanas antes de cumplir 36 años este jueves, 29 de octubre. Tres años después de pisar Honduras por primera vez, Artùr Dainese demuestra que Supervivientes fue para él mucho más que un reality, fue el principio de una nueva vida.