Anita Williams crítica a los influencers por el accidente de Urda: «No todo vale por conseguir visitas»

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que un tren AVE de Renfe chocó este miércoles por alcance con un tren Iryo detenido en plena línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ha conmocionado a todo el país. Según el último balance oficial, facilitado este jueves por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la tragedia deja 69 fallecidos y 64 denuncias por desaparición. Son las cifras disponibles en el momento de publicar el artículo, por lo que podrían variar en las próximas horas. Entre los rostros conocidos que han querido mandar su apoyo a las familias está Anita Williams, que ha publicado en Instagram un largo mensaje escrito, precisamente, mientras viajaba en tren a Madrid. «Hoy tengo el corazón encogido. Primero Adamuz, después Gelida y ahora otra vez noticias que nos dejan sin palabras», arranca.

La ex concursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes reconoce que es imposible no ponerse en el lugar de los pasajeros: «Cojo muchísimos trenes al mes y no puedo evitar pensar que podría haber sido yo. O alguien de mi familia, un amigo, cualquier de nosotros». Además, confiesa que desde que es madre estas noticias le afectan todavía más, y que no deja de pensar en su hijo: «Podría haber sido yo la que no volviera a casa». Anita también pone el foco en quienes viven estas horas con incertidumbre: «Pienso en esas familias que están esperando una llamada que puede cambiarlo todo». Y lo resume en una frase: «No estamos hablando de números. Estamos hablando de vidas, de personas y de familias enteras».

Un mensaje sobre la responsabilidad en redes

La parte más contundente de su publicación es la que dedica a quienes tienen una gran comunidad en redes. «Tener un altavoz también implica tener responsabilidad», escribe. «No todo vale por conseguir visitas, comentarios o repercusión. No compartamos imágenes que puedan hacer todavía más daño a las familias. No difundamos información sin contrastar ni utilicemos una tragedia para generar polémica o enfrentamientos», pide.

Su reflexión llega en un momento en el que varios rostros conocidos han contado cómo vivieron ese día. Borja Silva, que también pasó por La isla de las tentaciones y Supervivientes, explicó que tenía previsto coger un tren circulaba por esa misma vía, algo que ya le había ocurrido con el accidente de Adamuz: «Nuevamente soy un agradecido y un afortunado de la vida». Además, lamentó que algunos usuarios aprovecharan la tragedia para hablar de política «en vez de facilitar números de ayuda».

Isa Pantoja, por su parte, tuvo que tranquilizar a sus seguidores. Viajaba esa misma mañana en un tren con destino a Jerez que había salido de Madrid a las 7:05 y que recorría la misma línea. «Estoy bien», aclaró en sus stories.

Así lo han contado en sus redes sociales, tal y como ha recogido Telecinco. «Por ellos. Por sus familias. Porque detrás de cada persona hay una historia y una familia que merece todo nuestro respeto», termina Anita. Desde Happy FM enviamos todo nuestro apoyo a los afectados y a sus familias.