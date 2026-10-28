Los chefs profesionales coinciden: «Para que la salsa de tomate quede perfecta, agrega un poco de bicarbonato y déjalo cocer al menos entre 20 y 25 minutos»

La salsa de tomate es un imprescindible de la gastronomía. Se utiliza para acompañar pastas, pizzas, guisos y muchas otras recetas, por lo que conseguir un sabor equilibrado resulta fundamental. En este contexto, los chefs recomiendan añadir una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio para reducir la acidez sin ocultar el sabor del tomate. Así se consigue una salsa más suave y agradable al paladar.

Los tomates contienen ácidos naturales que, durante la cocción, pueden dejar un sabor demasiado intenso o una sensación ligeramente ácida en el paladar. Aquí es donde entra en juego el bicarbonato de sodio que, al ser una sustancia alcalina, ayuda a reducir la acidez y hace que el sabor resulte más suave y equilibrado.

El truco del bicarbonato en la salsa de tomate

Según explica Heinz Wuth, experto en ciencia y gastronomía conocido en redes sociales como @cienciaycocina, el bicarbonato de sodio tiene propiedades alcalinas que ayudan a neutralizar la acidez del tomate gracias a su elevado pH. Sin embargo, advierte de que es importante utilizar una cantidad muy pequeña, ya que un exceso puede alterar el sabor natural de la salsa y restarle parte de su esencia.

Este truco resulta especialmente útil cuando se utilizan tomates en conserva, que suelen tener un gusto más ácido. Ahora bien, hay que tener cuidado con la cantidad: basta con añadir entre un cuarto y media cucharadita por cada litro de salsa.

«El azúcar sólo altera el sabor, haciéndolo parecer menos ácido, sin realmente afectar la acidez del tomate. ¿Quieres una solución efectiva? Cocina el tomate durante al menos 20 a 25 minutos o agrega una pizca de bicarbonato. Este método neutraliza la acidez sin cambiar el sabor original del tomate», explica la chef italiana Roberta en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Generalmente, la salsa de tomate tradicional se prepara con tomates maduros, ajo, aceite de oliva y sal. También se puede añadir un poco de albahaca fresca, como es habitual en la cocina italiana, y cebolla morada para aportar un matiz de sabor diferente.

En definitiva, añadir un poco de bicarbonato ofrece beneficios muy interesantes. En primer lugar, reduce la acidez de la salsa de tomate y hace que sea más fácil de digerir. Por otro lado, ayuda a suavizar la textura, favoreciendo una salsa más homogénea y agradable al paladar. Finalmente, no modifica el sabor original de la receta.

Pollo en salsa de tomate

#recetadeldia #cocinatradicional #foodies #guisos #guisoscaseros #pollo #comidacasera #cocina #polloensalsa #cocinaconMSPín #tomate ♬ sonido original – Recetas fáciles by MSPín @chefmspin.recetas Pollo en Salsa de Tomate: Una receta clásica muy sabrosa ¡Descubre la jugosidad del pollo guisado en salsa de tomate¡ ➖POLLO EN SALSA DE TOMATE➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Jamoncitos de pollo 8 ud 🔸Tomate natural o en conserva 1 kg 🔸Cebolla 150 gr 🔸Ajo 50 gr 🔸Vino dulce 200 ml 🔸Caldo de pollo 400 ml 🔸Pulpa de pimiento choricero 80 gr 🔸Pimentón dulce 5 gr 🔸Pimienta negra 🔸Aceite de oliva 🔸Romero 🔸Laurel 🔸Sal 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. Poner el pollo en un cuenco y añadir sal y pimienta. ▪️2. En una olla poner aceite de oliva y cuando esté caliente dorar el pollo. ▪️3. Retirar el pollo y reservar. ▪️4. En la misma olla poner ajo picado y sofreír. ▪️5. Incorporar la cebolla y rehogar con un poco de sal. ▪️6. Cuando la cebolla esté tierna poner pimentón y la pulpa del pimiento choricero. ▪️7. Añadir el tomate , pelado y cortado en trozos pequeños. ▪️8. Cocinar con el tomillo y el laurel. ▪️9. Poner el pollo y el vino blanco. Dejar que cocine unos minutos con el vino. ▪️10. Cubrir el pollo con el caldo y dejar cocinar a fuego medio durante 30 minutos aproximadamente. 🔍 TIPS: 🔹Si puedes utiliza pollo campero y quedará un guiso mucho más rico. 🔹Tienes la receta del caldo de pollo en mi perfil. 🔹¿No encuentras la pulpa de pimiento choricero? Utiliza un par de cucharadas de salsa de tomate muy concentrado. ♦️INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS♦️ ©️ Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #recetascaseras

Para preparar este pollo en salsa de tomate para cuatro personas, necesitas ocho jamoncitos de pollo, un kilo de tomate natural o en conserva, 150 gramos de cebolla, 50 gramos de ajo, 200 mililitros de vino dulce, 400 mililitros de caldo de pollo, 80 gramos de pulpa de pimiento choricero, cinco gramos de pimentón dulce, pimienta negra, aceite de oliva, romero, laurel y sal.

Primero, salpimienta el pollo y dóralo en una olla con aceite caliente. Retíralo y, en el mismo recipiente, sofríe el ajo picado y la cebolla con una pizca de sal. Cuando esté tierna, incorpora el pimentón, la pulpa de pimiento choricero y el tomate pelado y troceado. Añade el romero y el laurel y deja cocinar unos minutos. A continuación, vuelve a introducir los jamoncitos de pollo en la olla y vierte el vino, dejando que se cocine durante unos minutos para que se integren los sabores. Después, añade el caldo de pollo hasta cubrir la carne y cocina a fuego medio durante unos 30 minutos, hasta que el pollo esté tierno.