Wenceslao Olea, magistrado del Supremo: “La Justicia funciona por el auténtico heroísmo de los jueces”

El magistrado del Tribunal Supremo y exvocal del Consejo General del Poder Judicial Wenceslao Olea ha lanzado en las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO un mensaje de doble filo: los jueces españoles no se doblegan, pero lo hacen a pesar del sistema, no gracias a él. “Yo creo que la justicia funciona. Pero funciona por el auténtico heroísmo de los jueces”, ha resumido.

Con 45 años en la carrera y más de una década en el CGPJ, Olea ha asegurado que nunca ha recibido presiones para dictar una sentencia: “Nadie ha osado decirme ni insinuarme nada”. El riesgo, ha explicado, no está en las presiones previas, sino en los ataques posteriores a las resoluciones: “El problema está cuando esa crítica viene de personas que tienen la potestad de los demás poderes del Estado. Cuando un ministro, un parlamentario o un presidente de una comisión imputa partidismo o arbitrariedad a un juez y lo designa con nombre y apellidos, eso cala en la sociedad. Y es una forma de presión directa. Eso es lo que habría que evitar, y últimamente está de moda. No hay más que tirar de hemeroteca”.

“Hasta el bisabuelo”

Olea, extremeño, ha tenido un recuerdo para la jueza Beatriz Biedma: “Conozco a la juez de Extremadura que lo está pasando mal, por supuesto. Pero nunca le llevó a hacer dejación de sus funciones”. Y ha relatado cómo algunos compañeros del Supremo han visto aireada su vida privada: “Les han sacado hasta el bisabuelo en la prensa. No es plato de gusto, pero desde luego no ha tocado su independencia, que es lo que ellos pretenden atacar. Y por ahí no lo van a conseguir”. A su juicio, ese fracaso es precisamente lo que explica la escalada: “Lo hemos visto en casos mediáticos que empezaron con una pequeña crítica personal y se han ido subiendo hasta buscarle cualquier tema que pueda considerarse polémico en su actuación anterior”.

Sobre el Ministerio Fiscal, que tiene encomendada la defensa de la independencia judicial, ha sido tajante: “Ni está ni se le espera”.

“Un órgano maldito”

La crítica más dura de Olea ha ido dirigida al propio CGPJ, al que ha calificado de “órgano maldito constitucionalmente hablando, porque ha sido precisamente el caballo de Troya a través del cual el Poder Ejecutivo ha querido minar la independencia del Poder Judicial”. Ha denunciado que todos los gobiernos le han ido “cercenando competencias” y que carece de presupuesto propio: “Todo lo que decida tiene que depender siempre de mendigar al Ministerio de Justicia”. Como ejemplo, ha recordado que las 500 plazas de jueces que el Consejo pidió durante la pandemia “son las que se han creado al cabo de siete años”.

El magistrado ha descrito una Administración de Justicia en situación “patética”, con juzgados “al 500 y 600%” de su carga de trabajo razonable y medidas cautelares civiles que tardan “meses, incluso años”. “¿En qué cabeza cabe que un país como este tenga 12 programas judiciales que no son compatibles entre sí? Es la ceremonia de la confusión. Eso en Hacienda lo solucionaron en los años 90”.

También ha censurado la ampliación de los nombramientos discrecionales: “¿El presidente de la Sala de lo Social de Málaga, qué funciones orgánicas tiene? ¿Por qué tiene que ser discrecional? Se han ampliado para que los que están allí tengan más posibilidades de optar al nombramiento”.

“Nos queda por dar un paso muy peligroso”

Olea ha cerrado con una advertencia: “Ojo, nos queda por dar un paso muy peligroso: que se quite la mayoría de tres quintos para los nombramientos de los vocales. Si se quita, hacemos una coincidencia absoluta de Gobierno y Poder Judicial”. Y ha defendido volver al espíritu de la Constitución: “Los 12 miembros de la carrera judicial los tenía que nombrar la carrera judicial. Y mientras no se haga eso, vamos a tener siempre un Consejo, como mínimo, sospechoso de parcialidad y, posiblemente, como real transmisión de la fuerza del Gobierno”.