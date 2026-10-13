Vuelven las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO: Marbella reunirá a la élite del Derecho español el 12 y 13 de noviembre

OKDIARIO convoca una nueva edición de sus Jornadas Jurídicas, que volverán a reunir en Marbella a la élite del Derecho español los próximos 12 y 13 de noviembre de 2026. Magistrados, fiscales, notarios, abogados y responsables públicos debatirán, entre otros temas, sobre la independencia judicial, la politización de la Justicia, el futuro de los grandes despachos y el Derecho concursal.

El encuentro se celebrará esta vez en el Hotel ME Marbella, situado en la calle Mario Vargas Llosa, en Nueva Andalucía. Ambas jornadas se desarrollarán el jueves en horario de tarde y el viernes en horario de mañana.

El programa ha reservado un lugar destacado a conferencias magistrales, cuatro mesas redondas. Entre los participantes figuran magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de tribunales superiores de justicia. También representantes de la política nacional, de la Policía y representantes de fiscales.

Programa de las III Jornadas Jurídicas

La primera sesión, el jueves 12 de noviembre, comenzará a las 15:30 horas con la llegada de los invitados y un café de bienvenida. Media hora después, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, inaugurará el acto. La apertura institucional será a cargo de las máximas autoridades locales de Marbella. A continuación, un ex alto cargo del Gobierno de España pronunciará la conferencia magistral que abrirá los debates.

Posteriormente se desarrollarán varias mesas redondas sobre el futuro de los grandes despachos, la IA, los desafíos de las reestructuraciones empresariales y el derecho concursal. Participarán abogados y magistrados de primera línea.

Tras una pausa para el café, un ex comisario de la Policía ofrecerá una conferencia sobre la información policial. Será una de las intervenciones más singulares de un programa que ha querido abrirse a perspectivas no estrictamente judiciales. Cerrará la primera jornada un alto cargo de la Junta de Andalucía.

El viernes 13 de noviembre repetirá escenario. Tras la bienvenida a las 09:30 horas, a las 10:00 horas arrancará la mesa «Independencia judicial y politización», con la participación, entre otros, de un magistrado de la Audiencia Nacional y de un magistrado especializada en violencia contra la mujer, ambos conocidos por haber llevado la instrucción de casos claves en la actualidad reciente.

A continuación se celebrará la mesa «La función del notariado» con altos cargos de ese estamento clave en la sociedad española.

Finalmente tendremos la mesa que analizará los «poderes en la justicia» en un recorrido que irá «del tribunal de instancia al Tribunal Constitucional». En ella intervendrán un presidente de un Tribunal Superior de Justicia, un juez en excedencia y abogado, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la presidenta de la Asociación de Fiscales.

Antecedentes de las jornadas OKDIARIO

Las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han cumplido en poco tiempo un recorrido notable. La primera edición se celebró en enero de 2025 en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, presentada entonces como «un evento sin precedentes que congregará a las figuras más destacadas del panorama judicial español».

En aquella cita participaron el magistrado Manuel García-Castellón, que impartió la conferencia «La Audiencia Nacional y la defensa de la Democracia», y el fiscal del Tribunal Supremo del caso procés Javier Zaragoza. Completaron el cartel, entre otros, los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López.

La Ley de Amnistía, el nuevo Consejo General del Poder Judicial y la digitalización de la justicia marcaron aquellos debates. La organización lo resumió: «El futuro del derecho se escribe aquí».

La segunda edición tuvo lugar en noviembre de 2025 en el Hotel Don Carlos. Por su estrado han pasado el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Fidel Cadena y el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, además de vocales y ex vocales del CGPJ.

Aquella edición ya dedicó una mesa redonda a «La situación de la Fiscalía» justo el día que se conoció la condena a Álvaro García Ortiz. El debate llegó precedido de la advertencia del CGPJ de que resulta «imperativo reforzar la independencia de los fiscales si van a instruir causas».

La tercera edición ha recogido ese testigo. La independencia judicial vuelve a ocupar el centro del programa, ahora vinculada de forma expresa a la politización, en un contexto en el que cada semana se dicta una sentencia o un auto que cambia titulares.

La novedad de este año es la incorporación de ámbitos menos transitados en las ediciones anteriores, como la notaría, los grandes despachos, la información policial y el Derecho concursal. El foro ha ampliado así su radio de acción más allá de los tribunales penales y de las reformas procesales.

Con tres ediciones en menos de dos años, las jornadas se han convertido en una auténtica palestra del pensamiento jurídico: un espacio donde jueces, fiscales y abogados contrastan argumentos sobre los asuntos que después llegan a los despachos y a las salas de vistas. Se suman a espacios de éxito como las jornadas OKLÍDERES, OKGREEN, OKMOTOR, OKSALUD o, entre otras muchas, OKINNOVA.

Los nombres propios de esta edición todavía no se han desvelado. Pero el programa ya deja una pista clara: en noviembre, la Costa del Sol será el epicentro de los debates jurídicos de más altura.

Reserva la fecha: 12 y 13 de noviembre, en Marbella. Entrada libre. Evento abierto a empresas patrocinadoras.