Marbella, capital del Derecho: jueces del Supremo, la Audiencia y el ex ministro Catalá, en las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO

Pocas veces se sientan en el mismo escenario tantos nombres que marcan la actualidad judicial española. Las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO reunirán en Marbella, los próximos 12 y 13 de noviembre, a magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a un ex ministro de Justicia, al ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a uno de los policías que más sabe de la lucha antiterrorista en España.

El plato fuerte llegará el viernes por la mañana con la mesa «Independencia judicial y politización». Allí coincidirán Wenceslao Olea, magistrado del Tribunal Supremo y ex vocal del CGPJ; María Tardón, juez de la Audiencia Nacional; Manuel García-Castellón, ex juez de la Audiencia Nacional y uno de los instructores más conocidos de los últimos años; y David Maman, juez de violencia contra la mujer. Cuatro voces para un debate que está cada día en los titulares: hasta dónde llega la presión política sobre los tribunales.

El jueves 12, a las 16:10 horas, el ex ministro de Justicia Rafael Catalá pronunciará la conferencia magistral que dará el pistoletazo de salida. Será el arranque de dos jornadas en las que la Justicia se analizará desde todos los ángulos: el juzgado, el despacho, la notaría y la comisaría.

Una de las intervenciones más esperadas será la del comisario principal Enrique Barón, ex comisario general de Información de la Policía Nacional, que hablará sobre la lucha contra ETA. Un testimonio en primera persona sobre cómo el Estado de Derecho venció al terrorismo.

El viernes también subirán al estrado Celso Rodríguez Padrón, ex presidente del TSJ de Madrid; Javier Gómez Bermúdez, juez en excedencia y hoy abogado, y Luis Ángel Garrido Bengoechea, magistrado del TSJ del País Vasco, para debatir sobre el equilibrio de poderes en la justicia.

El programa se completa con mesas sobre el futuro de los grandes despachos y la inteligencia artificial, la función del notariado y los nuevos desafíos de las reestructuraciones y el derecho concursal. Participarán, entre otros, representantes del Consejo General del Notariado, de Paredes & Asociados, de Kepler-Karst y de Valoralia, junto al juez de lo mercantil Andrés Sánchez Magro.

La clausura correrá a cargo de Isabel Valriberas, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta, y del director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Un foro que ya es referencia

Con tres ediciones en menos de dos años, las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO se han consolidado como una cita imprescindible para jueces, fiscales, abogados y profesionales del Derecho. Por sus ediciones anteriores han pasado figuras como Javier Zaragoza, Eloy Velasco, Enrique López, Fidel Cadena o Eligio Hernández.

Este año el foro crece y abre el debate a nuevos ámbitos. Una oportunidad única para escuchar, preguntar y hacer contactos con quienes toman las decisiones que después llegan a los despachos y a las salas de vistas.

Cómo asistir

Fechas: jueves 12 de noviembre (de 15:30 a 18:15 h) y viernes 13 de noviembre (de 9:00 a 14:00 h)

Lugar: Hotel ME Marbella, C/ Mario Vargas Llosa, Nueva Andalucía, Marbella

Entrada: libre hasta completar aforo

Inscripción:

Las empresas interesadas en patrocinar el evento pueden ponerse en contacto con la organización en [email protected].