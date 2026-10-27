Mar Rodríguez pide agilizar las licencias: «Detrás de una autorización puede haber muchos puestos de trabajo»

La concejal del Distrito Norte, Distrito Empresarial, Fomento del Empleo, Comercio, Consumo y Licencias del Ayuntamiento de Alcobendas, Mar Rodríguez Fernández, ha defendido que el desarrollo económico de la ciudad debe ir más allá de las cifras de inversión y ha puesto el acento en la agilidad administrativa como factor para atraer y retener empresas. Lo ha hecho en la apertura institucional del encuentro “Alcobendas, un ecosistema para crecer”, organizado por OKDIARIO en el Centro de Arte de la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento.

Rodríguez ha intervenido en nombre de la alcaldesa, Rocío García Alcántara, de quien ha trasladado un saludo y su agradecimiento a OKDIARIO por organizar la jornada, ya que “lamentablemente no ha podido acompañarnos esta mañana”.

La concejal ha recordado que “cerca de 18.000 empresas y 900 multinacionales han elegido Alcobendas para desarrollar su actividad”, cifras que, ha dicho, “reflejan el peso económico de nuestra ciudad”. Pero ha defendido que una ciudad “no se convierte en un referente empresarial únicamente por el número de compañías que alberga”. A su juicio, el desarrollo económico no puede entenderse sin la transformación urbanística, la evolución de las áreas industriales y empresariales, las infraestructuras que han mejorado las comunicaciones y el crecimiento de los barrios, los servicios y los equipamientos.

Un ecosistema empresarial, ha explicado, es “algo más que disponer de suelo, oficinas y buenas comunicaciones”: consiste en que las grandes compañías, las pymes, la industria, el comercio y los nuevos emprendedores encuentren un entorno en el que puedan desarrollarse y generar oportunidades. Y supone entender que el crecimiento empresarial, el desarrollo urbanístico y el bienestar de los ciudadanos “están estrechamente relacionados”.

“Los tiempos administrativos importan”

Uno de los ejes de su discurso ha sido la tramitación, una cuestión que ha dicho conocer “especialmente bien” por sus responsabilidades municipales. “Detrás de una licencia o de una autorización puede haber una inversión, la apertura de un negocio, la creación de nuevos puestos de trabajo. Por eso los tiempos administrativos importan”, ha afirmado. La agilidad, la claridad de los procedimientos y la coordinación entre administraciones, ha añadido, “influyen directamente en las decisiones empresariales”.

La concejal ha enumerado las condiciones que, según el Ayuntamiento, debe ofrecer la ciudad para las empresas: seguridad jurídica, infraestructuras, servicios, disponibilidad de talento y una administración “capaz de atender las necesidades de quienes quieren invertir y emprender”.

No olvidar a las empresas que ya están

Rodríguez ha advertido de que no basta con atraer inversión. “Hay que seguir atrayendo inversiones, desde luego, pero sin olvidarnos de las empresas que ya están aquí, de las que llevan muchos años creciendo con la ciudad y de quienes quieren poner en marcha un negocio. Tan importante es que lleguen nuevas empresas como que las que tenemos encuentren razones para quedarse y seguir invirtiendo”, ha señalado.

Ha subrayado que Alcobendas es una ciudad donde conviven grandes compañías internacionales con pymes, comercios y emprendedores, y que una ciudad empresarial “no se construye únicamente con grandes inversiones, también con miles de pequeños proyectos que generan actividad, empleo y dan vida a nuestros barrios”.

Digitalización, inteligencia artificial y talento

De cara al futuro, la concejal ha citado los cambios que están transformando la economía: la digitalización, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la necesidad de atraer y retener talento. Unos desafíos que, ha dicho, afectan tanto a las multinacionales como a las pymes, los autónomos y el comercio.

Ha defendido además la colaboración entre empresas, organizaciones empresariales y administraciones. Las empresas, ha explicado, conocen de primera mano las dificultades y las oportunidades del mercado, las organizaciones empresariales trasladan esas necesidades, y las administraciones tienen “la responsabilidad de escuchar, facilitar y ofrecer un marco adecuado” para la actividad económica.

“El éxito de una ciudad no se mide sólo por el número de empresas”

Rodríguez ha cerrado su intervención con un agradecimiento a los empresarios y profesionales que han elegido Alcobendas, tanto a quienes llevan décadas como a los recién llegados, y a las empresas participantes en la mesa de debate, entre ellas Samsung, Data4 y Baghdadi Capital. “El éxito de una ciudad no debe medirse únicamente por el número de empresas que alberga o por el volumen de inversión que recibe, sino también por las oportunidades que ese crecimiento genera para las personas que viven y trabajan en ella”, ha concluido.