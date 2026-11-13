Maman denuncia que el Gobierno le persigue por hablar de denuncias falsas: “Nos quieren inocular miedo»

El juez de violencia sobre la mujer David Maman ha protagonizado el momento más impactante de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO. En la mesa «Independencia judicial y politización», moderada por la periodista de investigación de este diario Irene Tabera, el magistrado ha relatado en primera persona cómo el Poder Ejecutivo ha promovido una investigación disciplinaria contra él por unas declaraciones en un foro académico.

“Si esta pregunta me la llegan a hacer hace un año, yo lo hubiese dicho con orgullo: a lo largo de mi carrera judicial no he tenido absolutamente ninguna presión”, ha arrancado. Pero todo cambió cuando le tocó por reparto la denuncia de una policía contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, un caso que adelantó OKDIARIO. Poco después, Maman participó en una conferencia en el Colegio de Abogados que fue grabada y en la que, según sus críticos, hizo “expresiones inadecuadas” sobre la violencia contra la mujer. “Eso para un juez es como si le dan un puñetazo en el mentón a un boxeador. Yo estoy acostumbrado a decir a los demás que tienen que cumplir la ley, y a mí me dicen que hay indicios de que no la he cumplido”.

“Eso solo funciona en países del Tercer Mundo”

Lo que más le ha dolido, ha explicado, es quién estaba detrás: “Mis diligencias se abren por una denuncia de la señora delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, es decir, del Poder Ejecutivo. Es literalmente el mundo al revés, porque los jueces somos los que tenemos que controlar al Poder Ejecutivo, no que el Poder Ejecutivo controle a los jueces. Eso solo funciona en países del Tercer Mundo. Yo quiero pensar que España no es un país del Tercer Mundo”.

Para Maman, lo lógico habría sido que el Gobierno trasladara su queja a la Fiscalía, sometida al principio de imparcialidad. “Pero no, directamente se fue a poner una denuncia. Y para mí eso es un ataque a la independencia judicial, porque obviamente tiene la finalidad de amedrentar”. “Se resta independencia cuando se inocula el miedo en los jueces para que no digamos, para que no hablemos, para que no hagamos”, ha advertido. “¿Qué juez va a querer ahora criticar el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer a la vista de lo que me ha pasado a mí?”.

“Como los profesores del franquismo”

El magistrado ha revelado además que, tras abrirse las diligencias, el director de la Escuela Judicial le pidió que renunciara voluntariamente a seguir como tutor de los jueces en prácticas. “Le pregunté: ¿qué gente se queja de mi condición de tutor? Y me dijo: es gente anónima, y recibimos presiones para que dejes de ser tutor”. “Sufrí una doble sanción. Todavía ni siquiera tenía abierto expediente disciplinario, pero yo ya era un sujeto sospechoso, no fuese a enseñar ideas perniciosas. Como los profesores de universidad del franquismo, que luego se reclama que fueron perseguidos. Un poco me sentí yo así”. Ha confesado que aquello le “dolió en el alma”.

“Hay denuncias fraudulentas. Eso es lo que me ha costado”

Maman ha descrito su jurisdicción como “fuertemente ideologizada, como no lo está ninguna”, sometida a una presión distinta de la que sufre la Audiencia Nacional: “La presión ideológica. El movimiento feminista y los partidos políticos han hecho suyo el concepto de violencia sobre la mujer”. “Si nosotros fallamos en una orden de protección, puede costar una vida. Eso no nos lo quitamos de la cabeza. Pero una denuncia fraudulenta, que las hay, es una rémora. Es un insulto a la mujer que sí sufre violencia y debe ser erradicada”. Y ha zanjado: “Yo lo que digo es que hay denuncias fraudulentas. Eso es lo que me ha costado la apertura de las diligencias”.

El juez ha denunciado también que el Tribunal Constitucional lleva casi cuatro años sin resolver la cuestión de inconstitucionalidad planteada en 2023 por la Sala Primera del Supremo sobre el artículo 92.7 del Código Civil, que impide la custodia compartida cuando hay un procedimiento penal abierto. “¿Sabe cuántas cuestiones de inconstitucionalidad ha planteado la Sala Primera en los últimos 13 años? Una. Esta. Y no hay manera de que el Constitucional resuelva. ¿Por qué? Porque es una cuestión de claro cariz político”.

Maman ha criticado también un CGPJ “fuertemente politizado, que se mueve por bloques y por ideologías”, aunque ha dejado claro que confía “en la honestidad personal de cada uno de sus miembros”. Y ha cerrado con una declaración de principios: “Me podrán sancionar, pero el problema seguirá. Por honestidad intelectual, no podré dejar de decirlo. La legislación que hay en violencia sobre la mujer es una legislación desequilibrada. Siento mucho decirlo, pero es así”. El público le ha despedido con una ovación.