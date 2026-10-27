Laly Escudero (Cepyme): «Alcobendas es un ejemplo de colaboración entre empresas e instituciones»

Laly Escudero, vicepresidenta de Cepyme, ha destacado la labor del equipo de Gobierno de Alcobendas para que esta ciudad de la Comunidad de Madrid se haya «consolidado como un referente para las empresas». Durante su discurso en la jornada Alcobendas, un ecosistema para crecer, organizada por OKDIARIO, Escudero ha subrayado que «Alcobendas es un ejemplo de colaboración entre empresas e instituciones», destacando Alcobendas Hub, que ha servido para que las empresas eliminen burocracia y puedan funcionar mejor.

Escudero ha recordado que las empresas necesitan administraciones que entiendan que si les va bien a las compañías y crecen y aumentan ingresos, también es bueno para los territorios donde están instaladas puesto que crean empleo y pagan impuestos en las arcas locales.

La vicepresidenta de Cepyme ha dejado claro en su discurso en Alcobendas este martes que para una pequeña y mediana empresa la burocracia es un verdadero problema. «Para una pyme abrir en pocas semanas o en muchos meses» es vital para el futuro de ese negocio, ha destacado.

«Las pymes necesitamos de las administraciones previsibilidad y confianza», ha señalado. «Las decisiones políticas son claves para que la empresa nazca y se desarrolle en el tiempo», ha subrayado Escudero.

La vicepresidenta de Cepyme ha insistido también en el discurso que ha hecho públicamente en numerosas ocasiones Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, donde está integrada Cepyme.

Según Escudero, las empresas necesitan estabilidad, simplificación de la burocracia, productividad y digitalización, apoyar el relevo generacional y valorar la figura del empresario. Sobre este último punto, la vicepresidenta de Cepyme ha señalado que se necesita recuperar el valor de los empresarios, que han sido maltratados últimamente al ser señalados como personas que sólo buscan el beneficio propio.

En definitiva, Escudero ha pedido valorar más a los empresarios y que los territorios faciliten la llegada de inversión a sus economías, como está haciendo el equipo de Gobierno de Alcobendas, que dirige Rocío García Alcántara.