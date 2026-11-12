Balcarce: «Cuando el Ejecutivo señala a los jueces, lo que está diciendo es: vamos a por vosotros»

Las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han arrancado este jueves 12 de noviembre en el Hotel ME Marbella, donde durante dos días se darán cita magistrados, fiscales y juristas de todos los ámbitos de la judicatura. El encargado de inaugurarlas ha sido Luis Balcarce, vicedirector de este periódico, que ha arrancado su intervención con un recuerdo a los orígenes del encuentro: “Hace tres años, cuando Eduardo Inda tuvo la idea de estas jornadas, nos miramos los que integramos su equipo más cercano y nos parecía una locura. Decíamos: «¿Quién va a venir hasta aquí a hablar de estos temas?”. Pero Inda, ha añadido, “ya intuía lo que iba a pasar, porque la respuesta que tuvimos por parte de la judicatura, de todos sus sectores, fue tremenda”.

Balcarce ha querido poner en valor el trabajo de los periodistas Irene Tabera y Fernán González, “dos de los mejores periodistas de investigación y de tribunales”, sin cuyo esfuerzo “no hubiese sido posible”, así como el del equipo de eventos del diario. “Para nosotros es casi un sueño”, ha confesado.

“Una humilde trinchera”

El vicedirector de OKDIARIO ha advertido a los asistentes de que no se dejaran engañar por el escenario: “No se dejen obnubilar por el hotel. Esto en este momento es un fortín. Es un alcázar. Seguimos asediados como estábamos asediados hace tres años”. Y ha agradecido a los presentes que tendieran la mano al periódico “para defender lo más valioso que tenemos en una democracia, que es el Estado de Derecho”. Estas jornadas, ha dicho, “no dejan de ser una humilde trinchera donde decimos basta”.

El espejo de Venezuela

Balcarce ha recordado que, cuando Inda concibió estas jornadas, “tenía muy presente la imagen de Hugo Chávez”, que entre 2004 y 2005 reformó el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pasó “de 20 a 32 magistrados” y rebajó la mayoría para nombrarlos “de dos tercios a la mitad más uno”. Después llegaron “las presiones a los jueces independientes, las destituciones y el uso de la Fiscalía contra los críticos”. El vicedirector ha relatado un caso que conoció de cerca: el de un juez que “llevaba casos importantísimos y en 24 horas tuvo que coger la maleta e irse con lo puesto a Miami a refugiarse”.

“No hizo falta un golpe de Estado. Bastaron unas cuantas leyes aprobadas por el Parlamento y se hicieron con el Poder Judicial”, ha subrayado. “En ese momento podía parecer una exageración. Pero tres años después estamos aquí precisamente porque ese miedo lo seguimos teniendo. Esa amenaza sigue estando”.

Balcarce ha repasado los señalamientos del Gobierno a la judicatura, empezando por las palabras de Pedro Sánchez en la televisión pública sobre “jueces haciendo política”, que el presidente no rectificó, sino que repitió en la prensa británica “para que lo oyera media Europa”. “Cuando el Poder Ejecutivo hace ese tipo de señalamientos, lo que está diciendo es: vamos a por vosotros”, ha advertido.

Ha citado el caso del juez Peinado, que “sufrió todo tipo de bulos con su familia puesta en el punto de mira”, hasta el punto de que “la Abogacía del Estado se convirtió en un ariete contra él”. Y ha recordado que “hoy el blanco se llama María Tardón”, la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, a la que ha enviado “un caluroso abrazo” tras no poder asistir por motivos personales: “Tuvo la osadía de investigar lo que había pasado en Ceuta. Estaba haciendo su trabajo, pero a ojos del Gobierno parecía un delito”.

El fiscal general condenado

El momento más duro de la intervención ha llegado al recordar la condena de Álvaro García Ortiz. “Aquí ha habido un fiscal general del Estado condenado por el Tribunal Supremo. Si eso nos lo hubieran contado hace unos años, no lo hubiéramos creído”, ha afirmado. “No es un fiscal cualquiera. Es el jefe del Ministerio Público, el garante de la legalidad”. Balcarce ha recordado la frase de la sentencia que, a su juicio, “debería grabarse hoy en la puerta de la Fiscalía”: el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Y ha lamentado que el Gobierno, “lejos de avergonzarse, lo defendió hasta el último minuto”, y que, según publica hoy OKDIARIO, “ya están redactando su indulto para antes de fin de año”.

Pese a todo, ha concluido, “los jueces españoles han resistido con sus autos, con sus sentencias y con su silencio profesional, que es la forma más digna de responder al que grita, al que ataca, al que señala”. El Poder Judicial, ha dicho, se ha convertido también “en un fortín ante las amenazas de un populismo que no sabe de contrapoderes, no sabe de prensa, no sabe de oposiciones, no sabe de togas”.