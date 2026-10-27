Los autónomos rechazan la «pantomima» de la huelga: «Nunca se nos ha maltratado como en esta legislatura»

Resulta difícil pronosticar cuántas personas no irán a trabajar el próximo once de noviembre con ocasión de la huelga general convocada por CC.OO. y UGT por la crisis de vivienda -el primer parón nacional que convocan en siete años- o cuántas saldrán a la calle, pero con toda seguridad no habrá casi ningún autónomo entre ellos.

Los pequeños empresarios no irán a la huelga. No solo porque trabajan más de 48 horas a la semana de media (60 los de hostelería) y aún tienen que dedicarle cuatro más al papeleo, cosa que les deja poco tiempo para dejar su puesto de trabajo; o porque tienen que dedicar unas horas ‘extra’ a la semana a pagar la miríada de impuestos que les han caído encima mientras la inflación se comía su poder adquisitivo y adelgazaba su renta merced a la negativa del Ejecutivo a adaptar los tramos del impuesto al IRPF; tampoco porque sepan que, si cierran el negocio, lo más probable es que la Seguridad Social les deniegue el paro.

Además de todas estas razones, los autónomos no irán a la huelga porque, puesto que no es contra este Ejecutivo, no entienden contra quién es; «Nosotros no vamos a participar en pantomimas electorales. Han tenido cuatro años para arreglar la situación de los autónomos y nos lo han puesto más difícil. ¿En qué huelga vamos a participar?»

Así se ha expresado hoy el presidente de ATA -la principal patronal de los empleados por cuenta propia- durante la jornada Alcobendas, un ecosistema para crecer, un encuentro de empresarios organizado por OKDIARIO en el que Amor ha aprovechado para poner las cosas negro sobre blanco en lo que refiere al trato dispensado al colectivo por el actual Gobierno.

«Nunca se ha maltratado a los autónomos y a las empresas como se ha hecho esta última legislatura. El Gobierno ha hecho a los autónomos más pobres, pagando más impuestos y con menos protección social». Con este resumen, Amor se refería a decisiones como la no-deflactación del IRPF, las subidas de cotizaciones, la exclusión de los inmuebles comerciales de las ayudas al alquiler o la miríada de nuevos impuestos introducidos, como la tasa de basuras.

A esto se añade el discurso. Tras años de vilipendios, Amor ha querido insistir en que los empresarios no son «esos señores de puro y chistera», sino «la señora peruana que me acaba de poner un café, o el empresario que tiene la tienda de souvenirs en la Puerta del Sol y que por la desidia del delegado del Gobierno está perdiendo dinero cada día».

«Este gobierno se ha dedicado a vender que somos los grandes malvados, que explotamos a los trabajadores, que solo vivimos para enriquecernos; eso se ha dicho desde el Consejo de Ministros, desde el púlpito del Congreso».

Amor también ha tenido tiempo de expresar su extrañeza por la sobrevenida preocupación de CC.OO. en cuanto al efecto de las subidas del alquiler sobre los autónomos. «¿Y ustedes qué han hecho en siete años?», ha contestado al secretario general del sindicato, antes de recordar que los locales comerciales no han recibido ayudas a nivel estatal en estos años de intensa actividad legislativa en cuanto a la vivienda. Los datos son claros, pues en el último año nuestro país ha perdido 100.000 autónomos, y 12.000 de ellos tenían empleados a cargo.