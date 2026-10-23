Vicente Vallés (63 años) teme que la violencia de los últimos días en España sea «un ensayo de lo que podría ocurrir en el caso de que se produzca un cambio de Gobierno»

El periodista español Vicente Vallés advierte de que los incidentes registrados en los últimos días podrían ser un anticipo de un escenario político más conflictivo si se produjera un cambio de Gobierno. Su reflexión parte de las protestas contra determinados partidos y de las consecuencias que pueden tener en el clima político. Aunque no cree que este tipo de movilizaciones vaya a modificar muchos votos, sí distingue ese posible efecto electoral del riesgo de que la violencia se extienda y adquiera mayor relevancia en el futuro.

Uno de los episodios que ha motivado el debate tuvo lugar en La Coruña, donde una protesta contra Santiago Abascal terminó con cargas policiales. A raíz de estos hechos, Vicente Vallés argumentó si este tipo de protestas pueden condicionar la campaña electoral. Además, el periodista relacionó este hecho con su preocupación por lo que podría ocurrir ante un cambio de mandato.

La advertencia de Vicente Vallés ante un posible cambio de Gobierno

Vallés no considera que las protestas contra determinados partidos vayan a modificar muchos votos, pero sí ha expresado su temor a que los incidentes actuales puedan anticipar situaciones futuras de mayor alcance. «Lo que sí podemos temer es que esto sea un ensayo de lo que podría ocurrir en el caso de que se produzca un cambio de Gobierno», ha señalado el periodista durante su intervención en el programa La Mesa de Antena 3. Su advertencia se refiere a la posibilidad de que, si se produjera ese escenario, la próxima legislatura estuviera marcada por una mayor extensión de este tipo de incidentes.

El comentario no plantea como un hecho que esa situación vaya a producirse, sino como una posibilidad que le preocupa. Vallés expresa así un temor sobre una eventual evolución de las protestas, no una certeza sobre lo que sucederá tras un cambio político.

El riesgo de contagio de la violencia callejera

Vallés también ha advertido del posible efecto contagio de los episodios violentos que se están viendo estas semanas en Francia. El periodista considera que esta dinámica puede extenderse, aunque su alcance dependerá de las circunstancias particulares de cada país.

El periodista ha puesto como ejemplo la acampada en la Puerta del Sol, que ha sido replicada en otros países de Europa. De este modo, su análisis pone el foco en la posibilidad de que la violencia callejera adquiera mayor dimensión y en el riesgo que, a su juicio, podría representar en un escenario de cambio de Gobierno.