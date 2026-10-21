El intento de boicot contra Abascal se repite antes de su mitin en Avilés: la Policía carga contra los radicales

Horas después del escrache contra Abascal en La Coruña, el mitin del líder de Vox en la plaza de Camposagrado, en Avilés, estuvo precedido de otra movilización donde la policía ha tenido que cargar contra los radicales. El colectivo Asturies Antifascista convocó una manifestación con el lema Paremos los pies al fascismo a unos 200-300 metros del acto de Vox.

La proximidad entre ambas concentraciones ha obligado a montar un cordón policial para separar a los manifestantes de los asistentes y evitar que se repitieran los incidentes de A Coruña. En el momento de esa información no había datos confirmados de cargas, heridos o detenidos en Avilés.

Cargas policiales y detenciones de escuadristas zurdos que provocaban disturbios por el acto de Santiago Abascal en Avilés. Que la izquierda solo sepa reaccionar con violencia frente a la oposición, demuestra su carácter antidemocrático y totalitario. https://t.co/uDW3q3IEAE — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 21, 2026

(Noticia en elaboración)