El intento de boicot contra Abascal se repite antes de su mitin en Avilés: la Policía carga contra los radicales

El intento de boicot contra Abascal se repite antes de su mitin en Avilés: la Policía carga contra los radicales
Carga policial en Avilés.
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

Horas después del escrache contra Abascal en La Coruña, el mitin del líder de Vox en la plaza de Camposagrado, en Avilés, estuvo precedido de otra movilización donde la policía ha tenido que cargar contra los radicales. El colectivo Asturies Antifascista convocó una manifestación con el lema Paremos los pies al fascismo a unos 200-300 metros del acto de Vox.

La proximidad entre ambas concentraciones ha obligado a montar un cordón policial para separar a los manifestantes de los asistentes y evitar que se repitieran los incidentes de A Coruña. En el momento de esa información no había datos confirmados de cargas, heridos o detenidos en Avilés.

(Noticia en elaboración)

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