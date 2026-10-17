El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha lanzado como candidato socialista a la jefatura del Ejecutivo después de ser proclamado por el PSOE en un Comité Federal de trámite que se ha celebrado este sábado en Fuenlabrada (Madrid). «Tenemos que gobernar después del 29 de noviembre», ha espetado el líder socialista en el mitin posterior al organismo más importante entre congresos. El aparato de la formación también ha ratificado las listas electorales para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Sánchez ha aparecido en el mitin junto a su mujer, Begoña Gómez, imputada por tráfico de influencias y malversación de caudales. El dirigente socialista se ha abrazado y besado delante de cerca de 3.000 simpatizantes socialistas que, según el partido, acudieron al acto tras la proclamación de las candidaturas socialistas.

A su mujer le ha dedicado unas palabras al inicio de su intervención: «Quería darte las gracias por ser mi esposa, la madre de mis hijas y mi mujer. Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario; hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca». «Así que que lo escuchen alto y claro, te quiero», ha subrayado.

Y ha cerrado el mitin llamando a las urnas a sus militantes. «Tenemos que movilizarnos, tenemos que votar, tenemos que ganar y tenemos que gobernar después del 29 de noviembre».

Vivienda y crítica a la oposición

El líder socialista ha vuelto a centrar su discurso en las pensiones, la vivienda y las críticas al PP y Vox: «Si están en el gobierno, recortan, y si están en la oposición, insultan».

«Lo único que están proponiendo son sacrificios, es decir, recortes a los trabajadores, a los pensionistas, a las mujeres, olvidando cualquier tipo de sacrificio para los de arriba, a los cuales ni mencionan», ha manifestado el presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha presentado una dicotomía a los electores: «Esto va de si queremos cuatro años más de avances o España retrocede cuatro décadas de golpe». Y ha pedido votar a su partido argumentando que ha logrado «revalorizar conforme al IPC las pensiones y llenar la hucha de las pensiones con más de 20.000 millones de euros».

Sánchez ha recordado las palabras de Eduardo Inda en Horizonte donde pidió a los populares que no hablaran de pensiones durante la campaña hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España. El presidente ha descrito al director de OKDIARIO, sin nombrarlo directamente, como uno de los «portavoces» de la oposición y le ha acusado de querer «desmovilizar antes de las elecciones para, si llegan al gobierno, recortar después».

Reforzar los decretos de vivienda

Sobre la vivienda, el dirigente socialista se ha defendido frente a las críticas del PP y Vox por convalidar los decretos frente a la crisis habitacional en la Diputación Permanente, con una distribución del voto diferente a la del Congreso que favorece al Ejecutivo.

Su «compromiso ante los recursos que están presentando los gobiernos del PP y Vox ante el Tribunal Constitucional para intentar tumbarlos» es «no sólo mantenerlos, sino reforzarlos durante la próxima legislatura».

El presidente se ha dirigido a Maricarmen, la octogenaria que murió unos días después de ser desahuciada del piso de Madrid donde estuvo siete décadas viviendo: «En honor a ella, por las personas que se están manifestando en las calles de este país, por el recuerdo y la creación del Estado del Bienestar, la vamos a ganar».

El acto del PSOE ha tenido lugar apenas unas horas después de la dimisión de la que fuera portavoz del partido, Montse Mínguez, asediada por las informaciones sobre su novio, Sergi Vélez. Su sustituta como portavoz del PSOE será Rebeca Torró, la actual secretaria de Organización de la formación socialista. Sin embargo, el dirigente no ha dicho ni una sola palabra sobre la dimisión de la que iba a ser la número 1 de la lista por Lérida.

La pareja de la que hasta este viernes encabezaba la secretaría general del PSOE en la Cámara Baja controla un holding empresarial que gestiona, al menos, 30 viviendas en España por las que declaró ingresos de 1,3 millones de euros en el año 2025.

Esta información se conoció en plena ofensiva del Ejecutivo contra los grandes tenedores y los llamados fondos buitre. Precisamente, el presidente convocó las elecciones al calor de las movilizaciones por la crisis habitacional y después de que decayera en los conocidos como decretos Maricarmen.

Es más, el propio Sánchez ha hablado de los multipropietarios, pero para criticar a la oposición: «Lo que hay detrás de su apoyo a los fondos buitre y su obsesión por privatizar el sistema público de pensiones se sintetiza en una palabra: dinero, negocio, mercadear con los derechos de la gente».