Sánchez culpa de la dimisión de Montse Mínguez al «odio inhumano» contra ella

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido reparo alguno en culpar de la dimisión de la portavoz socialista, Montse Mínguez, al «odio inhumano» contra ella, tras saltar la polémica de los negocios inmobiliarios de su pareja.

Durante su rueda de prensa en Bruselas tras el Consejo Europeo, donde ha recibido varios varapalos de sus homólogos por su política migratoria, Sánchez ha echado balones fuera y ha culpado a agentes exógenos a Mínguez y su pareja de los negocios inmobiliarios que han salido a la luz mientras el PSOE se aprovecha de la muerte de Maricarmen para atacar a los grandes tenedores inmobiliarios.

(Noticia en elaboración)