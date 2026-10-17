Rebeca Torró será la nueva portavoz del PSOE tras la dimisión de Montse Domínguez

Pedro Sánchez mueve ficha y acaba de anunciar el nombre de la sustituta de Montse Mínguez como portavoz del PSOE, que será Rebeca Torró, la secretaria de Organización de la formación socialista. Torró asume la portavocía del partido tras la dimisión de la hasta ahora portavoz Montse Mínguez, acorralada a raíz de la polémica generada por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La renuncia de Torres llegó ayer después de que se supiera que su pareja es dueño de una empresa inmobiliaria con decenas de propiedades y que ejecutaba desahucios, algo que la portavoz había criticado duramente.

La Comisión Ejecutiva Federal del partido, reunida hoy en Fuenlabrada antes de la reunión del Comité Federal, ha acordado designar a Torró nueva portavoz.

Al mismo tiempo la presidenta del partido, Cristina Narbona, se ocupará de Estudios y Programas y Javier Alfonso Cendón, será el nuevo secretario general del grupo socialista en el Congreso, cargos ambos que también ocupaba Mínguez hasta su renuncia hecha pública este viernes