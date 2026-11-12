Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior: «ETA no ha cambiado su naturaleza, pero sí su estrategia, ya no mata»

La Fundación Cámara de Sevilla acogió esta semana la presentación del libro La gran traición de Cayetano González Hermosilla, la última obra del que fuera director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio del Interior. El escritor estuvo acompañado por Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior entre 1996 y 2001 por el PP.

Con Cristóbal Cervantes como presentador del acto, González Hermosilla comenzó su intervención acordándose de las víctimas de ETA en Sevilla «como Alberto Jiménez-Becerril, Ascensión García, el teniente coronel médico Antonio Muñoz Cariñano… Es justo tener un recuerdo para ellos y también para esos ciudadanos de Sevilla que, siendo hijos de esta tierra, han sido asesinados en otros puntos de España».

Espoleado por «la sensación de un deber moral», el escritor ha querido plasmar con su libro «lo que vi y viví para poder defender la verdad. Es necesario recuperar la memoria de las víctimas del terrorismo».

La contundente definición de ETA, por Mayor Oreja

El actual presidente de NEOS fue más allá de las declaraciones de su ex compañero popular y expuso sin complejos la realidad sobre la banda terrorista: «La naturaleza de ETA, primero hay que entenderla. Es la peor expresión de la peor España. Es la España negra, la España de la guerra civil, la España que odia, la que necesita matar. En definitiva, es la destrucción de un orden social y democrático», y apuntilló: «ETA no ha cambiado su naturaleza, pero sí su estrategia: ya no mata».

«Es la España que odia, la que necesita matar. La peor España»

En relación a la última creación del periodista leonés, el ex dirigente del Interior durante la presidencia de José María Aznar aseguró que «es la mejor descripción de lo que pasó en el País Vasco. Cayetano hace un servicio a la verdad explicando exactamente y fielmente lo que pasó en esos 12 días», en referencia al lapso de tiempo entre la liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

La tragedia sufrida por José Ignacio Ustaran

El evento contó también con la presencia de José Ignacio Ustaran, que confesó que la banda asesinó a su padre cuando él tenía tan solo 13 años: «Aquello fue, en toda su dimensión, un drama. La realidad es que los minutos fueron pasando muy rápido y la casa se fue llenando de gente. Cuando lo mataron, a mí no me lo tuvieron que decir. Solo con el grito de mi madre lo supe».

Durante su declaración, Ustaran condenó que «a día de hoy, las víctimas nos sentimos tremendamente abandonadas por las instituciones» y agradece enormemente al escritor el recuerdo. La madre del empresario también estuvo presente, de la que comentó que «se preocupó mucho de que pudiéramos construir nuestras vidas y ha luchado mucho para que vivamos en paz con nosotros mismos y sin odio. Eso es lo más importante».

Ante estas palabras de dolor, González Hermosilla recalcó que «las víctimas del terrorismo son lo mejor y lo más noble de nuestra sociedad. Su historia es una de 853; si tuviéramos oportunidad de escucharlas todas, veríamos que el terrorismo les ha truncado el proyecto vital». Con respecto a las elecciones generales del 29-N, su único deseo es «no olvidar lo inolvidable», mismas palabras con las que termina su libro La gran traición.