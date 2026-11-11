Miguel Herrán desata la polémica: le acusan de despreciar a las víctimas de ETA por unas ambiguas declaraciones

Miguel Herrán ha desatado una tormenta con unas declaraciones en las que parece haber equiparado de forma directa el sufrimiento de las víctimas del terrorismo de ETA con el del conjunto de la ciudadanía. El actor, ganador de un Goya y consagrado por series como La casa de papel, ha provocado una profunda indignación con sus palabras. «Al final, víctimas somos todos», ha dicho.

El discurso de Miguel Herrán se ha interpretado como un menosprecio, e incluso una banalización, hacia el dolor y la singularidad histórica de quienes padecieron la violencia criminal de la banda terrorista. El actor malagueño ha pronunciado estas palabras en el marco de una entrevista que se ha viralizado rápidamente en redes sociales como TikTok, y la reacción por parte de las asociaciones representativas de víctimas de ETA no se ha hecho esperar.

Diversos colectivos y plataformas de memoria y dignidad han manifestado públicamente su más enérgico rechazo a estas afirmaciones hechas en una entrevista para ABC Sevilla, y han exigido al actor una rectificación inmediata y pública. Desde las organizaciones subrayan con contundencia que la trágica realidad vivida por las víctimas del terrorismo -marcada por el asesinato, el secuestro, la extorsión, el exilio interior y la persecución sistemática durante décadas en el País Vasco y en el resto de España- es absolutamente incomparable con las tensiones cotidianas de la sociedad contemporánea.

Los portavoces de los afectados han recordado que diluir el impacto del terrorismo y equipararlo al malestar generalizado blanquea peligrosamente el significado del terror y despoja a las víctimas de su condición única de damnificados por un proyecto totalitario.

Esta nueva polémica vuelve a poner sobre la mesa la delicada línea que cruzan en ocasiones algunas figuras públicas cuando abordan temas de marcada sensibilidad histórica y política. Mientras un sector de los seguidores del actor ha salido en su defensa y ha apelado a una posible mala interpretación o a la falta de contexto en un corte de vídeo sacado de las imágenes originales, las críticas institucionales y el clamor de los afectados recalcan la enorme responsabilidad que conlleva el uso de un altavoz con tanto alcance.

Rostros conocidos y figuras públicas -como la diseñadora Rocío Osorno- han reaccionado con máxima dureza, y le han recriminado al actor sus declaraciones: «¿Me vas a decir que víctimas eran todos, incluyendo a los asesinos de ETA? Se le debería caer la cara de vergüenza».

Este malestar se ha visto además acentuado debido a que las palabras del intérprete se produjeron en un contexto de promoción de una película vinculada a la memoria histórica del terrorismo en España, El confidente, con intervenciones previas en las que abogaba por la necesidad de «no olvidar», lo que ha disparado la perplejidad y el rechazo entre sus seguidores y los sectores afectados.

De hecho, el actor pronunció la frase por la que le han llovido las críticas en una entrevista con ABC Sevilla con motivo de la presentación de El confidente en el Festival de Cine Europeo. Miguel Herrán intentó explicar cómo le ha ayudado su oficio a comprender la historia reciente de España y lo que supuso prepararse para su papel, el de un joven radical que se opone a la deriva violenta de ETA y a los asesinatos y acepta convertirse en informante de un policía veterano (Javier Gutiérrez). Herrán sostuvo que ponerse en la piel de un personaje así le obligó a intentar comprender el trasfondo humano y psicológico de todos los implicados en un conflicto de esa magnitud.

No es la primera vez que Miguel Herrán protagoniza una polémica con implicaciones políticas, aunque en otras ocasiones lo ha hecho precisamente por no querer pronunciarse. En la pasada gala de los Goya, el actor rechazó lucir la bandera de Palestina y la izquierda se le echó encima por no querer implicarse en su causa. «No me meto en política», explicó el actor.