Feijóo sobre la tragedia ferroviaria de Urda: «No voy a entrar en las responsabilidades políticas, no es el día»

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido en Génova tras el accidente ferroviario de Urda -que deja al menos 64 víctimas mortales- y ha subrayado que «España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras». Junto a ello, el jefe de la oposición ha señalado: «No voy a entrar ahora a discutir sobre las responsabilidades políticas, no es el día».

Así se ha pronunciado en una declaración institucional en la sede nacional del partido, donde ha llegado tras volar esta mañana desde Barcelona y cancelar su agenda de precampaña.

«Dolor, solidaridad y exigencia», son las palabras que ha utilizado el presidente del PP para resumir la reacción de su partido a la tragedia ferroviaria de este miércoles, la segunda de grandes dimensiones en lo que va de año tras la muerte de 46 personas el pasado enero en el siniestro de Adamuz (Córdoba).

Asimismo, Feijóo ha exigido una investigación gubernamental y otra judicial «inmediatas» sobre la colisión de los trenes, aunque ha recalcado que ahora es el «momento del respeto a los muertos, los heridos y sus familiares».

«Los españoles se hacen preguntas y merecen respuesta. El dolor que están sufriendo demasiadas familias exige respeto», ha manifestado, afirmando que «es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias», ha destacado.

«No voy a entrar en las responsabilidades políticas, no es el día», ha esgrimido, pero ha enfatizado que «España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras y qué medidas se adoptaron desde Adamuz». «Los españoles tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria, es inaplazable», ha añadido.

«Los españoles tienen derecho a que se rinda cuentas de cada euro, de lo que se recibió y en qué se gastó», ha agregado.

«Una nación herida debe obtener la confianza de que este país puede volver a funcionar», ha proseguido Feijóo, sosteniendo que «los ciudadanos cumplen» y, por lo tanto, esperan «que las instituciones respondan con eficacia, que los servicios esenciales funcionen y que las infraestructuras estén a la altura de sus necesidades». «Es una exigencia legítima y es una responsabilidad que las administraciones deben asumir», ha remachado.

Minuto de silencio

Además, ha comunicado que los populares estarán este miércoles a las 20 horas en «todos los ayuntamientos de nuestro país» con motivo del minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los miembros del Comité de Dirección del PP estarán en distintos puntos de España para guardar este minuto de silencio. Feijóo lo hará en el Ayuntamiento de Madrid, junto con el secretario general, Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, y la número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial, Alma Ezcurra, estará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), mientras que la de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, lo hará en Logroño, y el de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, en Málaga.

El portavoz y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, guardará el minuto de silencio en Majadahonda (Madrid); Ester Muñoz, coportavoz de campaña y portavoz del Grupo Parlamentario, estará en Alcalá de Henares (Madrid); Esteban González Pons, vicepresidente tercero del Parlamento europeo, en Tenerife, y la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, en Valladolid.

Además, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, acudirá a Toledo; Alberto Nadal, vicesecretario de Economía, asistirá al minuto de recuerdo en Valencia; y Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad, en Arganda del Rey (Madrid). La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, lo hará con la delegación española en Bruselas.