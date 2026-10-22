Eduardo Inda, en ‘Horizonte’, sobre Pedro Sánchez: «Está empezando a pensar que se ha equivocado»

Los tertulianos del programa Horizonte, de Iker Jiménez, han estado comentando en varios programas el vídeo viral del beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez en el Comité Federal del PSOE. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, confesó en una de sus intervenciones que el presidente del Gobierno está replanteándose si cometió un error adelantando las elecciones.

El periodista aseguró que la información proviene de un miembro del Gobierno: «Os puedo decir que Pedro Sánchez está empezando a pensar que se ha equivocado adelantando las elecciones. Se está dando cuenta de que quizás tenían más los asesores de Moncloa que le asesoraron que no las adelantase».

Inda garantiza que se trata de una información

El colaborador de Mediaset ha recalcado que tal afirmación se trata de «información, no opinión». Mientras que los asesores de Sánchez no veían con buenos ojos el adelanto electoral, los ministros más cercanos al líder del Ejecutivo le habrían convencido de que era el momento idóneo para convocarlas: «Le aconsejaron y le convencieron».

Además, el periodista comentó que el círculo más íntimo del máximo mandatario socialista esperaba una mayor respuesta ciudadana en las calles. No obstante, Inda afirmó que las manifestaciones no habrían alcanzado las dimensiones previstas. También expresó las dificultades que el Gobierno está enfrentando para establecer con éxito algunas de sus medidas, como las relativas a la vivienda, en argumentos beneficiosos para el PSOE de cara a las urnas.

Una confesión que sorprendió a todos

Tras la intervención de Santiago Abascal, líder de Vox, en el programa, donde condenó las revueltas violentas en La Coruña en contra del acto de su partido, el doctor Cabrera le mostró su apoyo total de cara al 29-N: «Querido Santiago, miedo nunca, y te voy a decir algo que no suele decirse por miedo: mi voto es para ti».