Cayetano González Hermosilla, periodista y escritor: «Estamos a las puertas de que los herederos políticos de ETA puedan llegar al poder en el País Vasco y en Navarra»

Cayetano González Hermosilla presentó su último libro, La gran traición, junto al ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en la Fundación Cámara Sevilla. El que fuera director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Interior entre 1996 y 2001 detalla con exactitud en su nueva obra cómo fue la época más negra en la historia de España.

El periodista, que coordinó el libro Gritos de Libertad: 15 voces contra el terror de ETA y la hegemonía nacionalista, publicado en 2004, expresó con preocupación su punto de vista acerca de la situación en la que se encuentra el País Vasco: «Estamos a las puertas de que los herederos políticos de ETA puedan llegar al poder en el País Vasco y en Navarra».

«Ha habido una traición por parte de los dos presidentes socialistas, Zapatero y Sánchez»

Según el escritor, en una entrevista para El Debate en la que habló sobre La gran traición, Sánchez «ha despreciado a las víctimas de ETA con hechos concretos», y añadió: «Ha habido una traición, sobre todo por parte de los dos presidentes socialistas que señalo en el libro, Zapatero y Sánchez. Otegi y Bildu lo que hacen es recoger para su provecho todas las nueces que han caído estos años, siguiendo aquella expresión de Arzallus de que ‘unos mueven el árbol y otros recogen las nueces’».

Un futuro que le recuerda al pasado

Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior entre 1996 y 2001, ve ciertas similitudes entre el devenir de la comunidad vasca y su pasado más oscuro debido a la lucha armada de ETA. «La naturaleza de ETA primero hay que entenderla. Es la peor expresión de la peor España. Es la España negra, la España de la guerra civil, la España que odia, la que necesita matar. En definitiva, es la destrucción de un orden social y democrático», apuntó el ex dirigente popular, que dejó una contundente reflexión: «ETA no ha cambiado su naturaleza, pero sí su estrategia: ya no mata».

«ETA es la peor expresión de la peor España. La España negra, la España que odia, la que necesita matar»

El que fuera uno de los hombres importantes durante la presidencia de José María Aznar recordó a todas las víctimas de los asesinatos de la banda terrorista «como Alberto Jiménez-Becerril, Ascensión García, el teniente coronel médico Antonio Muñoz Cariñano… Es justo tener un recuerdo para ellos y también para esos ciudadanos de Sevilla que, siendo hijos de esta tierra, han sido asesinados en otros puntos de España».

ETA sigue muy presente en el País Vasco

A pesar del anuncio del cese de la lucha armada en 2011, la banda terrorista no se ha desmilitarizado. Es más, los «herederos políticos de ETA», como les denomina el escritor, siguen teniendo mucho apoyo por parte de, gracias a Dios, cada vez menos gente. No obstante, la inestabilidad política actual y los disturbios violentos recientes en Bilbao, con gritos de Gora ETA incluidos, no invitan a pensar que la desaparición definitiva de la banda se acerca.

Partidos como EH Bildu, que integra también a Sortu, asociados a la organización terrorista, siguen contando con muchos adeptos incluso después del alto al fuego hace 15 años. José Ignacio Ustaran, cuyo padre fue asesinado cuando tenía 13 años, durante la presentación del libro, recriminó al Gobierno que «a día de hoy, las víctimas nos sentimos tremendamente abandonadas por las instituciones».

Ante estas palabras de Ustaran, González Hermosilla recalcó que «las víctimas del terrorismo son lo mejor y lo más noble de nuestra sociedad. Su historia es una de 853, si tuviéramos oportunidad de escucharlas todas, veríamos que el terrorismo les ha truncado el proyecto vital», e hizo una petición al conjunto de la ciudadanía de cara a las elecciones generales del 29-N: «No olvidar lo inolvidable». Con este ruego, el escritor pone el broche final a su libro La gran traición con el deseo de que la paz se instale definitivamente en el País Vasco.