El ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha señalado la falta de preparación de Yolanda Díaz para explicar su fracaso en la carrera por dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra. El histórico líder sindical ha afirmado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo «no fue capaz de responder a ninguna pregunta concreta» en el proceso de selección, del que se retiró este lunes a última hora ante una derrota segura frente a Gilbert Houngbo.

Las palabras de Méndez desmontan la versión oficial del entorno de la ministra, que justificó su renuncia horas antes de la votación en el deseo de «preservar al sindicalismo». Sin embargo, en la elección posterior, los sindicatos mundiales cerraron filas con su rival y actual director general, Gilbert Houngbo, que revalidó el puesto con 51 de los 56 votos sindicales y cinco abstenciones.

Cándido Méndez: «En este tipo de instituciones, aparte que haya que conocer idiomas, todas las preguntas que le hicieron eran muy concretas. No fue capaz de responder a ninguna». En España tragamos con inútiles como Yolanda Díaz. Pero en la OIT no cuela. https://t.co/qS9ogSQOU8 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 16, 2026

De este modo, la candidatura de la ministra española quedó aislada en Ginebra sin opciones reales de victoria. A la falta de respaldo entre los representantes de los trabajadores internacionales se sumó además la oposición directa de los empresarios.

El rechazo empresarial y críticas a la OIT

Las críticas de Cándido Méndez sobre las intervenciones de Díaz en este tipo de instituciones se produjeron en una entrevista en Espejo Público. Allí, el ex dirigente de UGT dejó al descubierto las debilidades de la vicepresidenta a la hora de defender su proyecto de forma técnica.

Por su parte, días antes de este desenlace, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya había avisado en el videopódcast A Contraluz de que el salto a Ginebra estaba «complicado». Según explicó el líder sindical, «la CEOE ha hecho un trabajo bastante a la contra» para poner a las patronales de todo el mundo frente a la ministra.

Al comprobar que no podía cambiar el resultado en Ginebra, Díaz retiró su candidatura atacando a la propia OIT en su carta de renuncia. En ella acusó a sus responsables de llevar a la organización «a la peor crisis de su historia», de «pisotear los derechos de sus propios trabajadores» y de impedir «la libertad de voto», cerrando de mala manera su intento de dar el salto fuera de la política española.